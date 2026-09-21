Nuevo golpe de la Policía Nacional al narcotráfico en Cataluña: 500 kilos de marihuana

La Policía Nacional ha asestado un nuevo y contundente golpe al tráfico de drogas en Cataluña con el desmantelamiento de una importante plantación de estupefacientes. En esta ocasión, los agentes han detenido a tres hombres tras intervenir un total de 500 kilos de marihuana, que se encontraban estratégicamente ocultos en una nave industrial de la localidad barcelonesa de Santa Perpètua de Mogoda. Esta exitosa operación confirma el incansable y meritorio trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a la delincuencia organizada que opera de forma cada vez más frecuente en la región.

Según ha detallado el cuerpo policial a través de un comunicado oficial emitido este lunes, el registro exhaustivo del inmueble permitió descubrir una instalación perfectamente acondicionada para el cultivo intensivo de esta droga. En total, los agentes han contabilizado 2.350 plantas de marihuana que conformaban una estructura de laboratorio clásica de las explotaciones indoor. Los ejemplares intervenidos se encontraban en una fase muy próxima al final de su floración, lo que indica de manera inequívoca que la red criminal estaba a punto de recolectar la sustancia para su inminente distribución y venta en el mercado negro.

Tras la contundente intervención policial, los tres individuos arrestados han sido puestos a disposición judicial a la espera de que se resuelva su situación procesal. A los implicados se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, así como defraudación de fluido eléctrico y, como suele ser habitual en estos entramados delictivos, pertenencia a un grupo criminal. La rápida y eficaz coordinación de los agentes ha sido fundamental para lograr frenar la actividad lucrativa de esta banda, que operaba con un alto grado de especialización técnica y logística.

Este tipo de sucesos pone nuevamente de manifiesto una problemática creciente en diversas zonas de la provincia de Barcelona y del resto de la comunidad autónoma catalana. Durante los últimos años, un gran número de mafias, tanto internacionales como de origen local, han aprovechado la proliferación de naves industriales vacías o abandonadas para establecer centros de producción masiva de estupefacientes. Esta deriva ha terminado por convertir a buena parte del territorio en uno de los principales puntos calientes de exportación de drogas hacia el resto del continente europeo, un desafío que las instituciones deben atajar con firmeza.

Además del indudable y gravísimo perjuicio social y sanitario que genera el tráfico de drogas, las autoridades y compañías suministradoras alertan de manera constante sobre el enorme peligro que lleva asociado los enganches ilegales a la red eléctrica. Estas alteraciones de carácter clandestino, que resultan totalmente necesarias para mantener el elevado y constante consumo que exigen los potentes focos y sistemas de ventilación, suponen un grave riesgo de incendio y provocan cuantiosos daños económicos. La actuación de la Policía Nacional resulta, por tanto, doblemente clave: no solo es vital para retirar la droga de las calles, sino para garantizar la seguridad ciudadana y restaurar el pleno cumplimiento del Estado de Derecho.