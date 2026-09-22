Desarticulada en Alicante una red dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras

La Policía Nacional ha puesto fin a las actividades de un grupo delictivo asentado en la provincia de Alicante que se lucraba obligando a ejercer la prostitución a ciudadanas de otros países en situación de vulnerabilidad. La operación se ha saldado con el arresto de siete individuos y la liberación de cinco víctimas, tras una exhaustiva investigación que se inició a finales del pasado verano gracias a la colaboración ciudadana.

Las pesquisas arrancaron en septiembre, cuando una confidencia alertó a la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoy sobre la posible existencia de un inmueble donde se obligaba a mujeres a mantener relaciones íntimas. Tras establecer los dispositivos de vigilancia pertinentes, los investigadores comprobaron que las personas que frecuentaban ese domicilio también acudían a otras viviendas con el mismo propósito.

El entramado empleaba pisos ocupados ilegalmente que pertenecían a entidades bancarias, aunque en ocasiones también formalizaban contratos de alquiler a nombre de alguno de los integrantes de la banda. Para no levantar sospechas en un único edificio debido al "constante trasiego" de clientes y las consiguientes quejas vecinales por ruidos y consumo de estupefacientes, llegaron a cambiar de ubicación para mantener activo su negocio ilícito las 24 horas del día.

La estructura de la organización estaba perfectamente jerarquizada. Diversos miembros asumían roles específicos, desde la captación de las afectadas mediante redes sociales hasta el suministro de narcóticos para los demandantes de los servicios. Destaca el papel de la madre del presunto cabecilla, titular de varias líneas telefónicas utilizadas para publicar los anuncios y cobrar a través de aplicaciones móviles. Asimismo, la expareja del principal investigado también recibía pagos por este mismo canal.

Las mujeres liberadas se encontraban sometidas mediante una falsa deuda contraída con sus captores. La organización criminal retenía un elevado porcentaje de las ganancias generadas por cada servicio para saldar dicha imposición económica. De este modo, los agentes calculan que el grupo habría obtenido un beneficio cercano a los 100.000 euros, detectando cientos de ingresos en las cuentas bancarias del líder del entramado.

Para dificultar el seguimiento policial, los arrestados recurrían al uso de vehículos de alquiler a la hora de trasladar a las afectadas a los domicilios particulares de los clientes, llegando a utilizar más de una decena de automóviles diferentes. Además, uno de los acusados figuraba como titular de un domicilio donde tenía empadronadas a ciudadanas en situación administrativa irregular.

El operativo culminó en tres fases distintas. Seis de los sospechosos fueron localizados en la propia localidad de Alcoy, mientras que la última detención se produjo en el aeropuerto de Barajas. Esta séptima implicada fue interceptada por los agentes cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Alemania para eludir la acción de la Justicia. Todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción competente.