Una niña de 12 años sufre graves quemaduras tras electrocutarse en una torre eléctrica en Toledo

Una niña de 12 años ha sufrido quemaduras graves tras electrocutarse cuando se subió a una torreta eléctrica en Navahermosa —Toledo—. La menor quedó colgada de la estructura después de tocar los cables y tuvo que ser rescatada por los bomberos.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el suceso tuvo lugar a las 18:46 horas de este lunes en la calle número 10 de la urbanización Río Cedena.

Según las mismas fuentes, la menor se subió a una torreta eléctrica y sufrió una descarga al entrar en contacto con los cables. Tras la electrocución, quedó colgada de la estructura, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos desplazados desde Talavera de la Reina.

⚠️Una niña de 12 años se electrocutó en la tarde de ayer, tras subirse a una torreta eléctrica, en una urbanización de la localidad de Navahermosa #Toledo. La pequeña fue trasladada por una UVI al Hospital La Paz de #Madrid. #112clm Más info: https://t.co/EhDG89jSe6 — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) September 22, 2026

Una vez rescatada, la menor fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada en una UVI al Hospital La Paz de Madrid debido a la gravedad de las quemaduras.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Guardia Civil, un médico de urgencias, dos ambulancias y un helicóptero medicalizado. En el dispositivo participaron además efectivos de la Agrupación de Protección Civil de Navahermosa.