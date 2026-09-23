Al menos un muerto y 70 atendidos en incendio en una residencia de ancianos de Barcelona

Al menos una persona ha muerto y otras setenta han tenido que ser atendidas, de las cuales once han precisado traslado hospitalario, como consecuencia de un incendio que se ha declarado a última hora de este martes en una residencia de ancianos situada en la localidad barcelonesa de La Ametlla del Vallés. El suceso ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias para garantizar la seguridad de los ochenta usuarios y seis trabajadores que se encontraban en el interior de las instalaciones en el momento del siniestro.

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los once heridos que han requerido atención en centros médicos, cuatro han sido derivados al Hospital de Granollers, otros cuatro al Hospital de Mollet y los tres restantes al de Sant Celoni. Todos ellos presentan un pronóstico menos grave derivado de la inhalación de humo provocado por las llamas. Paralelamente, los facultativos han valorado in situ a otras sesenta personas que han resultado afectadas de carácter leve y que no han necesitado abandonar el recinto.

El aviso a los servicios de emergencia se ha producido en torno a las 22:30 horas. En ese momento, los Bomberos de la Generalidad han activado un operativo que inicialmente contaba con nueve vehículos, pero que, dada la magnitud de las instalaciones afectadas, ha sido ampliado hasta sumar trece dotaciones. Entre los medios desplegados sobre el terreno se encontraban siete camiones de agua, un vehículo autoescala y cinco vehículos ligeros. Por su parte, el SEM ha desplazado hasta la zona un total de dieciséis unidades, incluyendo dos equipos de intervención conjunta.

Activats 9 🚒per un incendi a la 1a planta, d'una residència de 4 plantes, a l'Ametlla del Vallès (avís 22.33h).

El foc ja està APAGAT i es treballa per acabar d'extingir punts calents i ventilar, ja que la 2a planta també ha quedat afectada per fum. #bomberscat https://t.co/WYmlwAqlCl — Bombers (@bomberscat) September 22, 2026

El fuego se ha originado por causas que aún se investigan en varias habitaciones de la primera planta del edificio, que consta de cuatro alturas. Como medida preventiva inmediata, los equipos de rescate han procedido a desalojar a todos los ocupantes de esta planta y de la segunda, trasladándolos a una zona segura y libre de humo ubicada en la planta baja del propio geriátrico. El humo también ha alcanzado la tercera planta de la residencia, aunque en este caso la situación ha podido ser controlada rápidamente y se ha optado por mantener confinados a los residentes en sus habitaciones para evitar riesgos mayores.

Una vez que el incendio ha sido dado por extinguido, los bomberos han continuado trabajando de madrugada para revisar las estructuras, apagar los puntos calientes y ventilar minuciosamente todas las dependencias, especialmente la segunda planta, que había quedado notablemente afectada por la acumulación de gases tóxicos. Debido a la naturaleza del incidente y al volumen de personas vulnerables implicadas, Protección Civil ha mantenido activado durante la intervención el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat).