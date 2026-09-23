Hospitalizados cinco niños en Lugo tras confundir pastillas de éxtasis con caramelos

Cinco niños de siete años fueron trasladados al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), en Lugo, después de entrar en contacto con unas pastillas blancas que encontraron en el interior del autobús en el que viajaban de excursión. Los niños pensaron que podían ser caramelos y alguno de ellos llegó a chuparlas.

Los hechos se produjeron cuando los cinco niños localizaron en el interior del vehículo una bolsa que contenía varias pastillas blancas. Según los testimonios facilitados posteriormente, algunos aseguraron que no llegaron a tocar los comprimidos, mientras que uno de ellos reconoció haber chupado alguno.

Los padres localizaron la bolsa y se pusieron en contacto con el servicio de emergencias del 061. Tras recibir indicaciones, acudieron con los menores al Hospital Universitario Lucus Augusti para que fueran examinados.

En Urgencias de Pediatría, los cinco niños fueron sometidos a diferentes controles y permanecieron varias horas en observación.

La Policía analiza las pastillas

La bolsa con los comprimidos fue entregada a agentes de la Policía Nacional que se desplazaron hasta el hospital para hacerse cargo de la sustancia y determinar su composición.

Según las primeras apreciaciones de los agentes, las pastillas podrían tratarse de éxtasis (MDMA). No obstante, esta identificación no ha sido confirmada y será necesario esperar al resultado del análisis toxicológico para conocer qué sustancias contienen.

Los comprimidos eran de color blanco y no presentaban inicialmente apariencia de medicamentos. Además, llevaban una palabra impresa en su superficie.

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre la composición de las pastillas. El análisis permitirá determinar si realmente contienen MDMA o alguna otra sustancia.

Los cinco niños recibieron el alta

Ninguno de los cinco niños presentaba síntomas cuando fue atendido en el hospital. Permanecieron bajo vigilancia médica durante varias horas para comprobar su evolución.

Tras constatar que no habían desarrollado síntomas, los cinco recibieron el alta hospitalaria.

La investigación trata también de aclarar cómo llegaron las pastillas al interior del autobús. La hipótesis que se maneja es que pudieron ser olvidadas por alguno de los usuarios que había utilizado anteriormente el vehículo.

El autobús se emplea para distintos tipos de desplazamientos, entre ellos excursiones, celebraciones y otros servicios, por lo que la bolsa podría haber quedado en el interior después de un trayecto anterior.

Por ahora, la composición de los comprimidos continúa pendiente del correspondiente análisis toxicológico.