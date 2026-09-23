Condenado a 17 años un hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un hombre

La Audiencia de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Joaquín Martins, alias el Mauri, hermano de Antonio Anglés, autor de los asesinatos de las niñas de Alcàsser (Valencia), como responsable, con otras cinco personas, de secuestrar y torturar a un hombre en 2021.

También impone a los seis procesados indemnizar a la víctima con 10.000 euros por las lesiones sufridas y el daño moral causado, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con ella, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los detenidos fueron apresados en 2023 en los municipios valencianos de Paterna, Alfafar y Albal por delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia, daños, pertenencia a grupo criminal, robo de vehículo a motor, falsedad documental, hurto y uso de vehículo a motor.

Uno de los condenados por estos hechos es Joaquín Martins, el Mauri, uno de los hermanos de Antonio Anglés y que se cambió el apellido después de que éste fuera considerado autor, junto a Miguel Ricart, de los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser hace 30 años. Antonio Anglés huyó y nunca fue detenido.

Según la sentencia, los seis condenados se pusieron de acuerdo, junto con terceras personas no identificadas, para capturar a Francisco, e idearon la forma de hacerlo, los seguimientos previos, la utilización de violencia e intimidación para doblegar su voluntad y los medios para realizarlo.

En la tarde del 29 de noviembre de 2021, los procesados, con dos furgonetas y vestidos con ropas oscuras, pasamontañas en la cabeza y guantes, abordaron a la víctima con dos armas de fuego y le obligaron a salir de su vehículo a la fuerza, le golpearon por todo el cuerpo, y lo empujaron hacia una de las furgonetas.

Llevaron a la víctima a una nave de Catarroja (Valencia), donde lo dejaron desnudo, le golpearon de forma continua y lo amenazaron exigiéndole la entrega de 200.000 euros para liberarlo, una cifra que iban rebajando al decirles éste que no tenía el dinero.

Tras dejarlo en estado de semiinconsciencia, durante el cual le quemaron con unas brasas y tiraron sobre su cuerpo un líquido para ver si reaccionaba, constataron que no iban a obtener dinero, y acordaron liberar a la víctima, abandonándolo maniatado y desnudo en una carretera de Paiporta, donde fue encontrado.

La Audiencia condena a los seis procesados por los delitos de detención ilegal (4 años), lesiones (5 años), amenazas (2 años), robo con violencia (5 años) y daños (1 años y 9 meses), y les absuelve del delito de pertenencia a grupo criminal que se les imputaba.