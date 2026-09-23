Detenido en el aeropuerto de Castellón un hombre con 51 bolas de heroína en el organismo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Castellón-Costa Azahar a un hombre de 29 años que supuestamente transportaba 51 bolas de heroína en el organismo. El arresto se produjo el pasado 19 de septiembre, después de que los agentes detectaran indicios compatibles con el transporte interno de droga.

La actuación se enmarca en una investigación de la Policía Nacional destinada a la prevención y detección del tráfico ilegal de sustancias estupefacientes por vía aérea. Los agentes de la Comisaría Provincial de Castellón identificaron al sospechoso cuando llegaba al aeropuerto de Castellón-Costa Azahar procedente de un vuelo de un país del espacio Schengen.

Según ha informado la Policía Nacional, el hombre presentaba indicios compatibles con el denominado transporte interno de droga, por lo que los agentes procedieron a realizar las actuaciones correspondientes.

El sospechoso había ingerido varios envoltorios que posteriormente fueron expulsados. En total se recuperaron 51 bolas, cuyo peso conjunto ascendió a 583 gramos.

Los envoltorios contenían heroína

Una vez recuperados los paquetes, las sustancias fueron sometidas a las comprobaciones pertinentes y dieron positivo en heroína.

La Policía Nacional señala que parte de los envoltorios presentaban marcas e inscripciones realizadas con rotulador en su superficie exterior, entre ellas las siglas "HMC".

Este tipo de señalización aparece en algunos alijos utilizados para el transporte de sustancias estupefacientes. Según la información facilitada por la Policía Nacional, estas marcas pueden utilizarse para identificar una determinada mercancía dentro de las operaciones de tráfico de drogas.

La investigación trata ahora de determinar la procedencia de la sustancia y cuál era su posible destino una vez que el detenido llegara al aeropuerto.

Prisión provisional para el detenido

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública. El Juzgado de Guardia decretó posteriormente su prisión provisional.

La investigación permanece abierta y los agentes trabajan para esclarecer todos los aspectos relacionados con el transporte de la droga.

Entre las cuestiones que siguen pendientes se encuentra determinar el origen de los 583 gramos de heroína intervenidos y el posible destino del alijo. La Policía Nacional también investiga si otras personas pudieron participar o estar relacionadas con los hechos.

La operación forma parte de las actuaciones policiales dirigidas a detectar el transporte de sustancias estupefacientes mediante vuelos con llegada a España. En este caso, el sospechoso había viajado desde un país perteneciente al espacio Schengen hasta el aeropuerto castellonense.