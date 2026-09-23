Roban a punta de cuchillo 15.000 euros en un local de apuestas de Valladolid

Cada vez son más ciudades las que sufren una oleada de violencia mayor de la habitual. En este caso han sido los vecinos de Parquesol, un conocido barrio residencial de Valladolid, los que se han visto sorprendidos por un atraco cuchillo en mano en plena madrugada.

Minutos antes del cierre regulado de las 02:00 horas, concretamente en torno a la 01:00 de la madrugada, un delincuente encapuchado asaltó el salón de juegos de la firma Luckia situado en la céntrica calle Hernando de Acuña, en pleno corazón de Parquesol.

El ladrón lo tenía todo estudiado. Sabía que a ultima hora la presencia de clientes es casi nula, por lo que se dirigió al mostrador, ubicado a escasos metros del acceso principal, y sin mediar palabra y mostrando una extrema agresividad, colocó un arma blanca de grandes dimensiones en el cuello del empleado encargado del local.

Fuentes cercanas al caso consultadas por El Norte de Castilla señalan que el asaltante intimidó y amenazó de muerte al trabajador para exigirle la entrega inmediata de toda la recaudación en metálico acumulada durante el día. Ante el evidente riesgo para su integridad física, el operario le facilitó el efectivo disponible, que según las primeras estimaciones asciende a 15.000 euros. El asaltante huyó del lugar a pie y consiguió escapar. Afortunadamente, la víctima no sufrió heridas físicas de gravedad.

A pesar de la movilización tanto de la Policía Local como Municipal aún no se ha conseguido dar con el paradero del atracador. Ahora la investigación pasa a manos de especialistas de la Policía Judicial y de la Policía Científica de la Policía Nacional que están visionando minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del propio establecimiento y de los comercios colindantes para intentar identificar al ladrón.

Preocupación en Pucela por el alza de criminalidad

El asalto con violencia de la casa de apuesta Luckia en Parquesol se encuadra dentro de una preocupante aumento de los índices de criminalidad en la la ciudad vallisoletana.

Según los últimos balances oficiales de criminalidad del Ministerio del Interior referentes al primer semestre de 2026, los robos con violencia e intimidación en Valladolid se han disparado un 36,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior,