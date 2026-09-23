La Audiencia Nacional ha condenado a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, a 17 años de cárcel y ha absuelto al abogado Gonzalo Boye, que defiende al expresidente catalán Carles Puigdemont, de blanquear dinero procedente de la organización del narcotraficante cambadés.

Más de un año después de que finalizase el juicio por la conocida como operación Mito, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en la que condena a Miñanco por la operativa para introducir en 2017 en Europa casi cuatro toneladas de cocaína.

La resolución, de 325 páginas, condena a Sito Miñanco por dos delitos: contra la salud pública, por el que le impone doce años de prisión, y de blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal, por el que suma otros cinco. Además, le impone multas por más de 420 millones de euros. El tribunal aplica al narcotraficante la agravante de reincidencia y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La Fiscalía había solicitado para él 31 años y seis meses de cárcel.

La denominada operación Mito investigó una red que organizó el transporte de cocaína desde Sudamérica hasta Europa. La sentencia considera probado que en noviembre de 2017 se introdujeron 615 kilos de droga en Holanda y que otros 3.305,280 kilos fueron trasladados desde Sudamérica hasta España a bordo del buque Thoran.

Sito Miñanco, conocido como Mario dentro de la organización, era quien dirigía el grupo y adoptaba o supervisaba sus principales decisiones, según la Sala. En aquella época cumplía en tercer grado una condena de 16 años y 10 meses por tráfico de drogas y podía salir del centro penitenciario para trabajar en un aparcamiento. Desde allí, según el tribunal, delegaba parte de los contactos y preparativos de las operaciones en Luis Enrique García Arango, alias Alan, el Viejo o el Viejito, y Juan Antonio Fernández Fernández, conocido como Chus o Nuria, dos hombres de su confianza.

Absuelto Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, de blanquear dinero de Sito Miñanco

La Audiencia Nacional ha absuelto al abogado Gonzalo Boye, que defiende al expresidente catalán Carles Puigdemont, de blanquear dinero procedente de la organización del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, quien sí ha sido condenado a 17 años de cárcel.

Más de un año después de que finalizase el juicio por la conocida como operación Mito, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en la que condena a Miñanco y le impone multas por más de 420 millones de euros por la operativa para introducir en 2017 en Europa casi cuatro toneladas de cocaína.

Boye estaba imputado y fue juzgado por haber presentado contratos privados de compraventa de letras de cambio y de préstamos para justificar los 900.000 euros con destino a Colombia que fueron intervenidos en el aeropuerto de Barajas en 2017, lo que la Fiscalía consideraba una fórmula para blanquear fondos procedentes de la droga.

Tras el juicio, los magistrados no consideran acreditado que Boye, para quien la Fiscalía pidió 9 años y 9 meses de prisión, fuera la persona que confeccionó dichos contratos y apuntan a que fue otro acusado, Manuel González Rubio, quien cometió el delito de falsedad documental enjuiciado al hacer dichos contratos, que entregó al abogado defensor de Sito Miñanco "para que este los presentara ante un organismo público".