Una menor se electrocuta en Toledo al subir a una torreta eléctrica para publicar contenido en redes sociales

Cumplir retos peligrosos y casi imposibles para colgarlo en las redes sociales puede salir caro. El último ejemplo es el caso de una menor de 12 años que ha sufrido graves quemaduras en su cuerpo al electrocutarse tras subirse a una torreta eléctrica. Los hechos han ocurrido en la urbanización Río Cedena, a las afueras de Navahermosa, en Toledo.

La niña subió a la torreta y, al tocar uno de los cables del tendido eléctrico, sufrió una fuerte descarga. La menor quedó colgada de la torre y tuvo que ser rescatada por los bomberos de Talavera de la Reina (Toledo) con una autoescala después de cortar el suministro eléctrico y confirmar la desenergización de la instalación y la ausencia de tensión. A continuación fue atendida por un médico de urgencias y evacuada en una UVI móvil al Hospital Universitario La Paz, de Madrid, donde ingresó con graves quemaduras.

A raíz de este accidente, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo ha enviado un mensaje en sus redes sociales bajo el título de Una foto no vale tu vida dirigido a los más jóvenes. Los bomberos recuerdan que las instalaciones eléctricas pueden provocar descargas o arcos eléctricos sin necesidad de tocar directamente un conductor y subrayan que "ninguna foto, vídeo o publicación merece asumir este riesgo, por lo que nunca accedas a postes, torres o instalaciones eléctricas".