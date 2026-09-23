Una novia pide 40.000 euros en su boda, es infiel al novio y acaba a golpes en Orense

Boda surrealista en Galicia el pasado fin de semana. Lo que debería haber sido un banquete de celebración y brindis por un futuro juntos se convirtió en un espectáculo dantesco digno de un culebrón de sobremesa.Todo tuvo lugar el pasado sábado en Gomesende, Orense, en una casona del siglo XVII, un bonito lugar para este tipo de celebraciones que pronto se convirtió en una pesadilla real. La trifulca comenzó durante el banquete cuando la novia, de nacionalidad colombiana, exigió a su ya marido, de origen español, la entrega de 40.000 euros de un supuesto acuerdo nupcial que debía proceder de los regalos en efectivo de los invitados.

La negativa de su pareja desencadenó una discusión entre los hermanos de la novia y la hermana del novio, provocando una pelea con agresiones, tirones de pelo e incluso la rotura de parte de la vajilla. Según explica el diario La Región, ante este escenario el restaurante se vio obligado a llamar a la Guardia Civil que tuvo que poner orden y levantar acta de lo sucedido. A los desperfectos ocasionados se suma que la mayor parte de los gastos del banquete estaba aún sin pagar.

Demasiado alcohol

La novia explicó a los agentes que había bebido mucho durante la celebración y que se había desahogado rompiendo platos y la cristalería. Sin embargo, no fue lo único que ocurrió durante el evento. Y es que la mujer también explicó que durante un momento dado de la celebración en los baños le fue infiel a su marido con un joven implicado en la organización del evento.

Tras todos estos acontecimientos, la mujer ha puesto el asunto en manos de sus abogados y ha solicitado el divorcio inmediato alegando que ya no está enamorada de su pareja. Por su parte, el marido se opone a la disolución del matrimonio y ha pedido seguir conviviendo a pesar de todo lo sucedido.