Condenado a 5 años de cárcel un padre por abusar de su hijo con discapacidad simulando un juego

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una resolución en la que ratifica la sentencia dictada previamente por la Audiencia Provincial de Málaga. De este modo, se confirma la pena de cinco años de prisión para un hombre acusado de cometer abusos sexuales contra uno de sus hijos, el cual padece una discapacidad. Al mismo tiempo, los magistrados han avalado la absolución del procesado respecto a las acusaciones de la misma naturaleza que pesaban sobre él en relación con otro de sus hijos.

Según recoge la resolución judicial, los hechos probados establecen que los dos menores residieron en el domicilio familiar junto a su progenitor hasta el año 2016. Ambos hermanos tienen reconocida legalmente una discapacidad, un factor determinante que, a juicio del Tribunal, los situaba en una posición de especial vulnerabilidad frente a su agresor y su entorno directo.

El relato de hechos de la sentencia de instancia, que ahora recibe el respaldo del alto Tribunal andaluz, detalla que el condenado aprovechó esta circunstancia en su beneficio. En concreto, la Sala considera acreditado que, entre los años 2013 y 2016, el procesado cometió los abusos en al menos tres ocasiones. Para ello, se valió de la superioridad derivada de su relación de parentesco y actuó cuando se encontraba a solas con el menor, simulando que dichos actos ilícitos y tocamientos eran, en realidad, un simple juego infantil.

Por el contrario, el fallo establece una clara diferenciación respecto al otro descendiente. La Justicia concluye que no ha quedado debidamente probado que durante el año 2015, ni en ninguna otra fecha determinada, el acusado llevara a cabo actos de carácter sexual contra este segundo hijo. Por consiguiente, prevalece el derecho a la presunción de inocencia y se mantiene la absolución firme por este cargo concreto.

En cuanto al delito por el que sí ha sido hallado culpable, la calificación jurídica es la de un delito continuado de abuso sexual. La condena impuesta no se limita únicamente a los cinco años de privación de libertad, sino que incluye una serie de medidas accesorias destinadas a la protección de la víctima. Entre ellas destaca la prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse con su hijo durante un periodo de diez años.

Además, el individuo ha sido condenado a la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier oficio o profesión que implique un contacto regular y directo con menores de edad por un plazo de ocho años. Una vez que cumpla su estancia en la cárcel, se le aplicará una medida de cinco años de libertad vigilada. En el ámbito de la responsabilidad civil, el condenado deberá abonar una indemnización de 9.000 euros en concepto de reparación por el daño moral causado al menor.

Finalmente, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha desestimado de forma íntegra el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado. Los magistrados subrayan que, tras revisar el análisis del órgano de instancia, no se aprecia ningún error patente en la valoración de las pruebas. De hecho, el Tribunal recalca que el fallo original se sustenta en pruebas de cargo de "indudable valor incriminatorio", lo que hace inviable cualquier modificación de la condena impuesta.