Una falsa oferta de trabajo acaba en una estafa de 1.900 euros con el método de los 'likes'

La Guardia Civil ha identificado a dos personas, con domicilios en Alicante y Barcelona, por su presunta implicación en una estafa de los 'likes' que permitió a los responsables obtener 1.900 euros de una mujer de Pontevedra.

La investigación comenzó después de que la víctima recibiera un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea. El interlocutor se presentó como responsable de contratación de una conocida empresa de cosmética y le ofreció una supuesta actividad comercial.

El trabajo consistía en realizar acciones promocionales sobre determinados productos, como indicar 'me gusta' en redes sociales, a cambio de pequeñas cantidades de dinero en función de los objetivos alcanzados.

Durante las primeras tareas, la mujer recibió algunas cantidades. Según explica la Guardia Civil, este procedimiento servía para reforzar la apariencia de legitimidad de la oferta. Posteriormente, los interlocutores trasladaron la comunicación a otra plataforma y la incorporaron a un grupo donde continuó recibiendo nuevas instrucciones.

Los pagos para conseguir las supuestas ganancias

La dinámica cambió cuando le indicaron que debía realizar pagos para seguir obteniendo las comisiones prometidas. La mujer efectuó primero dos pagos de 150 y 390 euros. Más adelante, los responsables le indicaron que debía registrarse en una página web para retirar las supuestas ganancias que había acumulado.

Antes de poder acceder a ese dinero, le reclamaron otros 1.360 euros, que abonó mediante dos transferencias. Después de realizar este último pago, la víctima comenzó a sospechar que se encontraba ante una estafa y solicitó la devolución de las cantidades entregadas. Los interlocutores dejaron entonces de responder. En total, la mujer había entregado 1.900 euros.

La investigación permitió identificar a dos personas

La Guardia Civil investigó los hechos a través de su unidad de cibercomandancia. Los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con los responsables, la documentación aportada por la denunciante y los movimientos económicos relacionados con los pagos.

Las gestiones permitieron reconstruir el procedimiento empleado y establecer la relación entre las distintas operaciones. También sirvieron para identificar a dos presuntos autores, con domicilios en Alicante y Barcelona. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Porriño.