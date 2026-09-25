Interceptados 74 inmigrantes llegados en cuatro pateras a Baleares

Un total de 74 inmigrantes magrebíes han sido interceptados a lo largo de este viernes tras conseguir llegar a bordo de cuatro pateras a las costas de Baleares: dos a Formentera, una a la isla de Cabrera y otra a la de Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera patera ha sido localizada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a las 4:45 horas con 18 migrantes a bordo, a seis millas al sur de Formentera.

La segunda embarcación ha sido interceptada a las 06:09 horas, cuando el instituto armado ha avistado a un grupo, en tierra, de 21 personas en la zona de Pilar de la Mola de la pitiusa menor.

Casi dos horas después, a las 08:01 horas, también la Guardia Civil ha interceptado a otro grupo de 24 migrantes en tierra, en la isla de Cabrera.

La última patera de la jornada ha sido avistada a las 10:20 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Sección Fiscal Frontera del Puerto de Palma han intervenido en el rescate de una embarcación con 11 personas a bordo a 50 millas al sur de Mallorca.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 342 pateras con 6.283 inmigrantes, según los datos contabilizados a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.