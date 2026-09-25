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Interceptados 74 inmigrantes llegados en cuatro pateras a Baleares

En lo que va de año han llegado al archipiélago 342 pateras con 6.283 inmigrantes.

Libertad Digital
En lo que va de año han llegado al archipiélago 342 pateras con 6.283 inmigrantes.
La Guardia Civil junto a una patera | Europa Press

Un total de 74 inmigrantes magrebíes han sido interceptados a lo largo de este viernes tras conseguir llegar a bordo de cuatro pateras a las costas de Baleares: dos a Formentera, una a la isla de Cabrera y otra a la de Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera patera ha sido localizada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a las 4:45 horas con 18 migrantes a bordo, a seis millas al sur de Formentera.

La segunda embarcación ha sido interceptada a las 06:09 horas, cuando el instituto armado ha avistado a un grupo, en tierra, de 21 personas en la zona de Pilar de la Mola de la pitiusa menor.

Casi dos horas después, a las 08:01 horas, también la Guardia Civil ha interceptado a otro grupo de 24 migrantes en tierra, en la isla de Cabrera.

La última patera de la jornada ha sido avistada a las 10:20 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Sección Fiscal Frontera del Puerto de Palma han intervenido en el rescate de una embarcación con 11 personas a bordo a 50 millas al sur de Mallorca.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 342 pateras con 6.283 inmigrantes, según los datos contabilizados a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

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