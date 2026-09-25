Violento asalto en San Sebastián: encierran al dependiente para robar 30.000 euros en móviles

El suceso tuvo lugar este pasado jueves, en torno a las 13:30 horas, en un conocido centro comercial de la capital guipuzcoana, cuando dos individuos protagonizaron un violento asalto. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los presuntos autores de los hechos, de 27 y 30 años de edad, idearon un plan que combinaba la distracción con la fuerza física para desvalijar el almacén de un establecimiento de telefonía.

La estrategia criminal consistía en dividir sus esfuerzos para engañar al dependiente del local. Mientras uno de los implicados solicitaba información detallada sobre un dispositivo para mantener la atención del trabajador, su cómplice aprovechó la situación para adentrarse en la zona de almacenamiento, un área restringida al público. Sin embargo, el empleado de la tienda se percató rápidamente de la maniobra irregular y trató de intervenir.

Fue en ese preciso instante cuando el atraco tomó un cariz violento. Al verse sorprendido, uno de los asaltantes agarró al trabajador y recurrió a la fuerza física para intentar encerrarlo contra su voluntad dentro del propio almacén, neutralizando así cualquier tipo de alarma inmediata. En paralelo, el otro individuo comenzó a apilar de forma frenética decenas de terminales de alta gama en el interior de una maleta de deporte que llevaban preparada para la ocasión.

En total, los ladrones lograron introducir en la bolsa veintiocho dispositivos de última generación, cuyo valor total de mercado asciende a aproximadamente 30.000 euros, un botín considerable que evidencia la planificación del golpe.

Una vez con el cargamento en su poder, los dos hombres emprendieron la huida por separado a través de los pasillos del recinto comercial, con el objetivo de lograr despistar a los vigilantes y dificultar su captura. No obstante, la rápida reacción de los presentes resultó determinante para frustrar la fuga.

El propio dependiente de la tienda no dudó en salir a la carrera tras el sujeto que portaba la bolsa con los terminales. A esta persecución se sumaron de inmediato los vigilantes de seguridad del recinto y, de manera crucial, una agente fuera de servicio que se encontraba en el lugar, la cual no dudó en intervenir haciendo gala de su compromiso profesional.

Gracias a esta acción conjunta, ambos criminales fueron interceptados y retenidos antes de que pudieran abandonar el centro comercial. Minutos después, las patrullas uniformadas de la Ertzaintza que acudieron a la llamada de emergencia se hicieron cargo de la situación y procedieron a su detención formal.

Los arrestados se encuentran actualmente en dependencias policiales a la espera de que finalicen las diligencias correspondientes. Una vez concluido el atestado, pasarán a disposición de la Autoridad Judicial, acusados de un presunto delito de robo con violencia.