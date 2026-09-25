La familia de Edwin Arrieta exige a Sancho que asuma su culpa: "nadie busca venganza"

La familia de Edwin Arrieta ha reaccionado a la decisión de la Justicia tailandesa de mantener la condena a cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano. A través de Ospina Abogados, el despacho que representa a sus familiares, han asegurado que reciben "con respeto" la resolución del Tribunal de Apelaciones de Phuket, comunicada este viernes por el Tribunal Provincial de Samui.

La resolución rechaza el recurso presentado por la defensa de Sancho, que solicitaba repetir el juicio e incorporar nuevos testigos para tratar de demostrar que la muerte de Arrieta se produjo accidentalmente durante una pelea y no como consecuencia de un asesinato premeditado. La condena a cadena perpetua dictada en agosto de 2024 se mantiene.

"La familia Arrieta recibe con respeto la decisión de la Justicia tailandesa y considera que la confirmación de la condena a cadena perpetua supone el reconocimiento de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad penal declarada en la sentencia de primera instancia", señala el comunicado difundido por Ospina Abogados.

La familia evita pronunciarse sobre su propio recurso

Los representantes legales de los Arrieta recuerdan que la resolución conocida este viernes rechaza el recurso de la defensa de Daniel Sancho, pero dejan claro que todavía queda pendiente la resolución sobre las pretensiones planteadas por la propia familia. "Sobre el presentado por la representación de la familia Arrieta, por la debida prudencia no nos vamos a pronunciar", apuntan.

La familia había solicitado una revisión al alza de la respuesta penal y de la indemnización fijada en primera instancia. Esta cuestión será abordada en una nueva vista prevista para el 7 de octubre, por lo que la decisión comunicada este viernes no supone todavía el cierre de todas las cuestiones pendientes del procedimiento.

Beatriz Uriarte, socia directora de Ospina Abogados, ha destacado además el trabajo realizado junto a los abogados que representan a la familia en Tailandia. "Su profesionalidad y buen hacer a lo largo de todo el procedimiento son incuestionables, especialmente en la búsqueda de la verdad y en la valoración de la prueba", ha señalado.

La letrada ha puesto también en valor la coordinación entre los equipos de Colombia, Tailandia y España pese a las "barreras idiomáticas, horarias y culturales". Según ha explicado, el trabajo conjunto ha sido "fundamental" durante todo el proceso.

"Nada puede devolver a Edwin a su familia"

El comunicado de Ospina Abogados termina con una reflexión dirigida a Daniel Sancho. La familia asegura que "nadie busca venganza" y recuerda que ninguna decisión judicial puede devolver a Edwin Arrieta a sus seres queridos ni reparar el sufrimiento causado.

"Por ello nos preguntamos: ¿No es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin?", concluye el despacho en nombre de la familia.

Mientras tanto, Daniel Sancho continuará cumpliendo la condena de cadena perpetua en Tailandia. Su defensa todavía puede recurrir ante el Tribunal Supremo tailandés, mientras la familia Arrieta queda a la espera de conocer la decisión sobre las cuestiones que todavía permanecen pendientes en el procedimiento.