Piden 14 años para la educadora de Roquetas que vejaba e insultaba a niños de 0 a 3 años

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería tiene previsto celebrar este viernes el juicio contra una educadora de un centro de educación infantil de Roquetas de Mar (Almería) acusada de gritar, vejar y dirigir expresiones humillantes a niños de entre 0 y 3 años durante los meses que estuvo empleada en 2023 antes de que fuera despedida.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, la Fiscalía pide una condena de 14 años de prisión por ocho delitos contra la integridad moral --21 meses por cada uno-- así como cinco años de alejamiento con respecto a cada uno de los menores, con una indemnización para ellos de 48.000 euros. También pide su inhabilitación para trabajar con menores durante 40 años.

El fiscal considera que la educadora, apartada por la dirección de la escuela a finales de noviembre de 2023 ante sus sospechas, trató en "reiteradas ocasiones" de manera "inadecuada" a los niños, para lo que se aprovechaba el espacio cerrado del aula en el que desempeñaba su trabajo así como de la corta edad de los menores a su cargo, quienes no superaban los tres años de edad.

En esta línea, apunta que la mujer actuó con la "intención de menoscabar la integridad moral" de los niños, frente a los que habría actuado "sin consideración ni paciencia", sometiéndolos incluso a "acciones violentas" y expresiones "impropias e injustificadas".

El escrito de acusación reproduce más de una docena de expresiones, frases y situaciones en la que la mujer habría dirigido gritos, insultos y vejaciones contra los niños, a los que se hablaba directamente para exigirles que se callaran, dejaran de llorar o simplemente mostrarles desprecio.

El Ministerio Público incide en que, al ser tan pequeños, los niños no podían ni repeler los comportamientos de la acusada ni contar a sus padres el "trato vejatorio" y "humillante" que recibían de la mujer, quien les dirigía "gritos" e "insultos".

La acusada fue arrestada por la Guardia Civil en diciembre de 2023 en el marco de la operación Infan tras la formalización de dos denuncias penales interpuestas por los padres de dos niños, quienes refirieron dichos insultos.

El juicio está previsto para este viernes, 25 de septiembre, a partir de las 9:30 horas en la Plaza 4 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería.