Solicitan un año y medio de prisión para un hombre de 39 años acusado de hostigar de forma continuada a un camarero debido a su orientación sexual. Los hechos ocurrieron en pleno centro de Vigo, en las inmediaciones de la concurrida calle del Príncipe.

La Fiscalía de Pontevedra solicita una pena de un año y medio de prisión. El juicio está previsto en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Se le acusa de un delito de odio en concurso con otro contra la integridad moral.

Hostigamiento y secuelas

Entre junio y agosto de 2025, el procesado acudía cerca de la cafetería de la víctima para proferir gritos y descalificaciones homófobas ante los clientes. El contenido textual de las expresiones vejatorias y los detalles completos del caso pueden consultarse en los documentos de referencia.

Este acoso generó en el trabajador un grave daño moral que le obligó a dejar su empleo. Además de los 18 meses de prisión con agravante de discriminación, el Ministerio Público solicita la inhabilitación de 6 años y medio para oficios docentes, educativos o deportivos, una multa económica de 3.000 euros y una indemnización también de 3.000 euros para la víctima por daños morales.