Un joven de origen dominicano degüella a una prostituta con un cúter en Sevilla

Un joven de 20 años ha sido detenido tras degollar con un cúter a una mujer de 41 años que ejercía la prostitución e intentar asesinar a otra en un apartamento turístico de Bormujos (Sevilla), un crimen tras el que manifestó su intención de matar a mujeres en situación de prostitución.

El suceso se produjo entre las 22:30 y las 23:00 horas del jueves después de que el presunto asesino de nacionalidad española y origen dominicano, residente en un municipio vecino de la comarca del Aljarafe, hubiera contactado a través de internet con dos mujeres para citarse en un apartamento turístico ubicado en un complejo próximo al hotel Vértice pero ajeno a esta empresa.

Una vez en el inmueble, el joven habría intentado acabar con la vida de ambas mujeres, aunque una de ellas logró huir del lugar, mientras que la otra fue degollada con un cúter tras haber sido atacada previamente. Ni la víctima ni la superviviente, ambas de origen colombiano, mantenían ningún tipo de relación con el agresor.

Confesó lo ocurrido

Tras cometer el crimen, el ahora detenido abandonó el inmueble y se dirigió ensangrentado a un bar cercano, donde confesó lo ocurrido ante los presentes. En ese momento, el servicio de Emergencias 112 Andalucía fue alertado y se indicó la ubicación del agresor, por lo que agentes de la Policía Local de Bormujos se personaron en el lugar y lo detuvieron sin que opusiera resistencia, tras lo que fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil. El arrestado presentaba intenciones suicidas y un estado de posible enajenación mental, y le han sido intervenidas diversas anotaciones con pasajes bíblicos.

El arrestado permanece bajo custodia en la comandancia de la Guardia Civil en Montequinto, en el municipio de Dos Hermanas, a la espera de pasar a disposición judicial. Por su parte, los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar la muerte de la mujer, cuyo cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para practicarle la autopsia que determinará las causas exactas de la muerte.

La comunidad de propietarios del edificio de apartamentos, donde al parecer una de las mujeres tenía alquilado uno de los inmuebles, ha facilitado a la Guardia Civil imágenes de las cámaras con las que cuenta el complejo, donde ha sido precintada una papelera. Los investigadores trabajan ahora para determinar además si este tipo de alojamientos son utilizados de forma habitual para la explotación de la prostitución en la zona.