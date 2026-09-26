Detenido en Cangas del Morrazo un joven por apuñalar a otro en el cuello

La Guardia Civil detuvo en Cangas al presunto autor de un apuñalamiento con un arma blanca en la madrugada del viernes. El arrestado, en el momento de la detención, se encontraba escondido en una casa de la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.00 horas de la madrugada del viernes. Varios jóvenes estaban discutiendo en una zona de fiesta cuando supuestamente uno de ellos sacó una navaja y agredió en el cuello a otro. La víctima fue trasladada primero al centro médico de Cangas y posteriormente al Hospital Povisa, al ser necesario que fuera intervenido quirúrgicamente.

Tras la agresión, el atacante y el resto de jóvenes escaparon. Con la huida se inició un dispositivo de búsqueda que finalizó a las 10.30 horas de este sábado con la detención del agresor en una vivienda en la que se encontraba oculto.



