Tragedia en Mallorca: muere ahogada una turista de 40 años en la cala de sa Calobra

Una turista de aproximadamente 40 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir un episodio de ahogamiento en sa Calobra, una de las calas más conocidas y visitadas del municipio de Escorca, situado en la sierra de Tramuntana. El trágico suceso se ha producido poco antes de las 13:00 horas, momento en el que los bañistas que se encontraban en la zona alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de que la víctima se encontraba en graves dificultades dentro del agua.

Según ha informado de manera oficial el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), el aviso telefónico se registró exactamente a las 12:57 horas. Ante la urgencia de la situación, las personas que se hallaban presentes en la cala auxiliaron a la afectada y procedieron a iniciar las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los equipos profesionales.

Un amplio dispositivo

De forma inmediata, la central de coordinación de emergencias desplegó un amplio dispositivo para tratar de socorrer a la accidentada. Se movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado y, dada la compleja orografía y la distancia de esta recóndita cala respecto a los principales centros hospitalarios, también se envió un helicóptero medicalizado. El objetivo era garantizar una atención intensiva sobre el terreno y preparar un traslado de máxima urgencia hasta el hospital más cercano.

A su llegada al lugar de los hechos, el personal sanitario tomó el relevo de los ciudadanos y continuó aplicando maniobras de reanimación avanzada durante un tiempo prolongado. A pesar del despliegue y el esfuerzo de los equipos médicos por estabilizar sus constantes vitales, las técnicas clínicas no surtieron el efecto deseado.