Un argelino viola a un estudiante americano en Valencia

Un hombre ha ingresado en prisión como supuesto autor de una violación y un robo con intimidación en el Parc Central de València en la noche del pasado martes.

El individuo fue detenido inmediatamente después de la agresión sexual gracias a la colaboración de varias personas que le grabaron en vídeo y entregaron la grabación a la Policía Nacional, que le reconoció a pesar de que se había cambiado de ropa tras cometer un robo con intimidación sobre otra víctima, según han informado fuentes próximas a la investigación sobre un suceso adelantado este sábado por el diario Las Provincias.

La grabación del supuesto agresor, de 30 años y de origen argelino, fue realizada por otros magrebíes, que entregaron el vídeo inmediatamente a la Policía.

La víctima de la violación es un estudiante americano que se dirigía hacia su hostal y se desorientó cuando caminaba por el Parc Central, y al que el detenido agredió sexualmente, según publica Las Provincias