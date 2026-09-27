Detenida tras estafar más de 1,3 millones de euros a sus amistades con falsas inversiones en bolsa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Torrent a una mujer como presunta autora de una estafa por más de 1,3 millones de euros a nueve personas de su círculo de amistades con falsas inversiones en bolsa, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

La mujer, de 51 años, es presunta autora de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. La investigación que ha terminado con su arresto la ha llevado a cabo el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Policía Nacional en Torrent.

La investigación se inició a mediados de julio tras tener conocimiento de que un varón había sufrido una estafa de 875.000 euros realizando desde el año 2024 transferencias de dinero a una amiga, a una cuenta bancaria de Bélgica. Tras diversas solicitudes de devolución de lo invertido, junto a sus correspondientes beneficios, la sospechosa respondía con excusas y evasivas.

Las pesquisas de los agentes permitieron localizar a más perjudicados, hasta nueve. A ese total, la ahora detenida les habría defraudado los más de 1,3 millones de euros citados.

Los investigadores determinaron que el dinero transferido por las víctimas no era destinado por la mujer para ninguna inversión, como ella afirmaba. El dinero se empleaba, en parte, para devolver lo pagado a otros perjudicados cuando lo reclamaban, y otra parte para sufragar la sospechosa su elevado nivel de vida.

Esta se mostraba, incluso, en redes sociales acompañada de empresarios de reconocido prestigio y personas socialmente conocidas, ha detallado la Jefatura Superior de Policía.

Los agentes averiguaron que las víctimas habrían realizado diversas transferencias a la investigada entre los años 2022 y 2024, en concepto de inversiones en bolsa. La sospechosa incluso dio de alta una cuenta de correo electrónico con los datos de un conocido CEO de una empresa multinacional española y mantenía conversaciones con las víctimas para supuestamente colaborar conjuntamente en inversiones de elevado nivel en Estados Unidos.

La arrestada, además, falsificó sellos de entrada de la Agencia Valenciana Tributaria, simulando la firma de uno de los perjudicados, a fin de aportar el documento a la entidad bancaria belga para evitar el bloqueo de la cuenta por no poder acreditar la procedencia de las grandes cantidades de dinero.

Por todo ello, los agentes detuvieron a esta mujer, que ha sido puesta en libertad una vez oída en declaración y tras ser advertida de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuese requerida.

"Esquema Ponzi"

En la modalidad de estafa empleada por la detenida y conocida como "Esquema Ponzi", el estafador promociona ante las víctimas una sofisticada inversión de elevada rentabilidad y bajo o nulo riesgo, a fin de que estas le entreguen grandes cantidades de dinero.

El estafador emplea parte del dinero de unas víctimas para entregárselo a otras, cuando estas le reclaman los supuestos beneficios obtenidos de su inversión.