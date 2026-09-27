Un hombre mata a su pareja en Sevilla y se entrega después de permanecer atrincherado durante horas

El supuesto autor de la muerte a puñaladas de su pareja, una mujer de 47 años, en Las Cabezas, Sevilla, se ha entregado este domingo a la Guardia Civil después de permanecer atrincherado durante horas en su vivienda de esta localidad.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, este hombre, de 56 años, salió de la vivienda en la mañana de este domingo tras las labores de mediación de los agentes de la Guardia Civil.

El hombre está siendo atendido, custodiado por la Guardia Civil, de las importantes lesiones que se ha infligido, según ha señalado Toscano.

Los hechos se produjeron sobre las 22:40 horas de este sábado y la mujer presentaba varias heridas por arma blanca. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 23:28 horas.

En un primer momento, el presunto autor del crimen se atrincheró en una vivienda de la localidad y la Guardia Civil activó un dispositivo para poder lograr detenerlo, como finalmente ha sucedido.