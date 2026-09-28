Batalla campal entre familias en una boda en Poio: 70 implicados y armas blancas

Las celebraciones nupciales en Galicia vuelven a verse empañadas por la violencia por segunda vez en apenas siete días. Tras el reciente y mediático altercado familiar ocurrido en el municipio ourensano de Gomesende, un nuevo banquete de bodas ha concluido este fin de semana en una multitudinaria reyerta, esta vez en el término municipal de Poio.

El violento suceso se desencadenó en torno a las tres de la madrugada de este domingo, momento en el que varios de los asistentes regresaron del banquete celebrado previamente en la parroquia de Marcón. Al concentrarse en el poblado de O Vao de Abaixo, donde conviven miembros de ambas familias, la tensión fue en aumento, espoleada además por un elevado consumo de alcohol por parte de los presentes.

La discusión inicial derivó en un enfrentamiento abierto en el que unas 70 personas intercambiaron golpes y arrojaron todo tipo de objetos contundentes, incluyendo palos y piedras. Algunos de los implicados llegaron a exhibir armas blancas durante la agresión. La gravedad de la situación requirió la movilización inmediata de un contingente policial conjunto formado por efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. Para pacificar el entorno, los cuerpos de seguridad se vieron obligados a interponer un cordón físico entre los dos bandos. Aunque se logró dispersar a la multitud de manera progresiva, las patrullas mantuvieron la vigilancia en el lugar durante horas para evitar nuevos brotes de violencia.

El balance de heridos se cerró sin consecuencias graves para la vida de los implicados. Varios civiles requirieron asistencia médica en el lugar por diversas contusiones, mientras que un efectivo de la Policía Nacional sufrió lesiones de carácter leve durante las labores de contención.