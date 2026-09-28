Cae un clan familiar por una estafa de 700.000 euros en criptomonedas a sus propios vecinos

La Guardia Civil ha investigado a tres hombres y una mujer de una misma familia por su presunta participación en una estafa basada en falsas inversiones en criptomonedas que habría afectado a varias personas y generado un perjuicio cercano a los 700.000 euros. Los investigadores sitúan más de 500.000 euros entre víctimas del norte de la provincia de Cáceres y otros 180.000 euros entre seis personas de Alicante procedentes de la misma localidad cacereña.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, después de que una víctima denunciara una supuesta estafa que se remontaba a 2024. Según la información facilitada por la Guardia Civil, esta persona había entregado una cantidad importante de dinero mediante diferentes transferencias para realizar inversiones en criptomonedas.

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes localizaron a otras posibles víctimas y comprobaron que el dinero recibido se canalizaba a través de cuentas bancarias pertenecientes a distintos miembros del grupo.

Los investigadores también detectaron el uso de más de 90 tarjetas bancarias de diferentes entidades para recibir y mover las cantidades obtenidas.

Simulaban beneficios para conseguir más dinero

Según la Guardia Civil, uno de los investigados habría utilizado la confianza que tenía entre vecinos de una localidad del norte de Cáceres para captar a personas interesadas en realizar inversiones.

Una vez recibido el dinero, los investigados simulaban que las operaciones se habían llevado a cabo y mostraban a las víctimas diferentes materiales para acreditar supuestas ganancias. Entre ellos figuraban extractos bancarios, fotografías y vídeos.

En algunos casos, los documentos mostraban beneficios superiores al millón de euros. Posteriormente, cuando las víctimas intentaban recuperar el dinero o acceder a esas ganancias, se les reclamaban nuevas cantidades con el argumento de que eran necesarias para desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios.

La Guardia Civil señala que, para respaldar estas nuevas peticiones, los investigados llegaron a utilizar sin autorización el nombre de diferentes bufetes de abogados y a falsificar documentos.

Viajes y eventos para reforzar la confianza

La presunta operativa no se limitaba a la presentación de documentos sobre las inversiones. Los investigados realizaban también viajes internacionales y organizaban grandes eventos, según la información proporcionada por la Guardia Civil.

Estas actividades se difundían entre los vecinos con el propósito de reforzar la apariencia de solvencia y hacer creer que el dinero utilizado en ese tipo de gastos procedía de las ganancias obtenidas mediante sus propias inversiones.

Las pesquisas permitieron identificar a varias personas afectadas y determinar el alcance económico atribuido provisionalmente al grupo.

Más de 680.000 euros entre las víctimas identificadas

Los investigadores calculan que las cantidades presuntamente estafadas superan los 500.000 euros entre víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres.

A esta cantidad se suman otros 180.000 euros correspondientes a seis personas residentes en Alicante, que procedían de la misma localidad cacereña donde uno de los investigados habría captado a parte de las víctimas.

En total, las cantidades identificadas por los agentes se aproximan a los 700.000 euros.

Los cuatro investigados están relacionados, según la Guardia Civil, con presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente y los investigados permanecen a la espera de juicio.