Detenida una madre por agredir a dos profesoras en un instituto de Coín

La Guardia Civil ha procedido a la detención de la madre de un alumno matriculado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Montecillos, situado en la localidad malagueña de Coín. El arresto se ha producido como consecuencia de su presunta responsabilidad en una grave agresión física y verbal perpetrada este pasado jueves contra la directora y una profesora del mencionado centro educativo. Los hechos han generado una honda consternación tanto en el municipio como en el conjunto de la comunidad escolar andaluza.

En relación con este mismo suceso, fuentes cercanas a la investigación han precisado que el padre del menor también se encuentra implicado en las diligencias policiales. Aunque por el momento no ha sido detenido, permanece en calidad de investigado para tratar de esclarecer su grado de participación exacta en el altercado. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar las circunstancias que motivaron este violento episodio en el interior del recinto escolar.

Como respuesta a esta agresión, el equipo directivo del Instituto, apoyado por diversas instituciones locales, ha organizado este viernes una concentración multitudinaria en las instalaciones del centro. Al acto han asistido numerosos alumnos, padres y vecinos, así como el alcalde de Coín, Francisco Santos. El regidor ha querido trasladar su máximo apoyo a las docentes afectadas, subrayando que el personal debe poder desarrollar su labor "sin miedo ni amenazas" y recordando que es intolerable que deban hacer frente a escenarios de este tipo en su trabajo.

Por su parte, la Delegación Territorial de Educación en Málaga ha emitido un comunicado oficial para expresar su firme rechazo ante lo acontecido. Desde la Administración Autonómica han manifestado que "estas conductas son rechazadas tajantemente" y no pueden encontrar justificación alguna en una sociedad civilizada, y mucho menos en un entorno dedicado a la formación. Asimismo, han querido poner en valor el esfuerzo de los docentes, que trabajan bajo los principios de tolerancia y respeto.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Junta ha activado de manera inmediata el protocolo de colaboración con las víctimas. Las dos profesoras involucradas recibirán la atención psicológica y letrada que la Administración tiene dispuesta para proteger a su personal. Las autoridades educativas han reiterado su esperanza de que no vuelvan a producirse episodios similares, recordando que aplicarán todas las medidas legales a su alcance para salvaguardar la convivencia pacífica en las aulas.