Detienen a un vecino de Vigo por la muerte de un conductor en una pelea en la A-55

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Porriño a un vecino de Vigo de 41 años en relación con la muerte de un hombre de 52 años, de nacionalidad portuguesa y residente en A Guarda, tras un altercado de tráfico ocurrido el domingo en la autovía A-55, a su paso por el municipio pontevedrés de Mos. El arrestado está siendo investigado por un presunto delito de homicidio, según confirmaron fuentes del instituto armado.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las dos de la tarde del domingo, cuando se produjo un enfrentamiento entre dos conductores en la A-55, a la altura de Tameiga y en el kilómetro 10 de la vía, en dirección a Vigo. Varios particulares alertaron a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad después de presenciar una posible reyerta entre dos vehículos que se encontraban en el arcén.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a dos personas que presentaban aparentes signos de haber participado en una pelea. Una de ellas tenía la cara y la cabeza algo ensangrentadas. Los efectivos procedieron a identificar tanto a los implicados como a los testigos que se encontraban en la zona para tratar de esclarecer lo ocurrido.

En el transcurso de la intervención, uno de los implicados cayó desplomado al suelo. El hombre, identificado como G.F.R. y de 52 años, fue atendido y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro. Según informaron fuentes del 061, pese a la atención recibida, acabó falleciendo en el centro sanitario a consecuencia de las heridas sufridas durante el incidente.

La muerte dio paso a una investigación de la Guardia Civil para determinar las circunstancias exactas del suceso y esclarecer qué ocurrió durante el enfrentamiento entre los dos conductores. Por el momento, no han trascendido detalles concretos sobre el origen de la discusión ni sobre la forma en la que se produjo la agresión.

Los agentes encargados de la investigación identificaron en las últimas horas al ahora detenido, un hombre de 41 años y vecino de Vigo. La Guardia Civil procedió a su arresto durante la mañana de este lunes en Porriño. Fuentes del instituto armado confirmaron la detención y señalaron que el hombre está investigado por un presunto delito de homicidio.

La investigación continúa abierta y está pendiente, entre otros elementos, del resultado de la autopsia practicada al fallecido. Esta prueba deberá contribuir a determinar las causas exactas de la muerte y permitirá avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el enfrentamiento.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del enfrentamiento. Por ahora, las circunstancias concretas que desencadenaron la pelea siguen sin haber trascendido y la investigación permanece a la espera de los resultados de la autopsia.

El arresto se produce un día después del altercado y de la muerte del hombre en el Hospital Álvaro Cunqueiro. La investigación se centra ahora en aclarar cómo se inició la discusión entre los conductores, qué ocurrió durante la pelea y cuál fue la causa exacta del fallecimiento de G.F.R., cuestiones que deberán determinar las actuaciones de los agentes y los resultados de las pruebas pendientes.