Cae en Burgos una red de inmigración ilegal que traía embarazadas a España para lograr papeles

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que operaba en la comarca de las Merindades, en la provincia de Burgos. Este entramado estaba especializado en la captación y el traslado a España de mujeres embarazadas, en su inmensa mayoría de nacionalidad brasileña y que ya se encontraban residiendo de forma irregular en distintos puntos de la Unión Europea. El propósito principal de la organización era conseguir que los alumbramientos se produjeran en territorio nacional. De este modo, los recién nacidos adquirían la nacionalidad española por el mecanismo de "simple presunción", abriendo así la puerta a la posterior regularización administrativa de sus progenitores.

Según los detalles facilitados por la Comisaría Provincial, la estructura delictiva centraba sus labores de captación en las redes sociales. A través de estas plataformas, los miembros de la red anunciaban un "servicio integral" dirigido a estas gestantes, por el cual exigían pagos que oscilaban entre los 1.000 y los 2.500 euros. Esta tarifa garantizaba, sobre el papel, la búsqueda y reserva de alojamiento, que frecuentemente se limitaba a habitaciones compartidas en condiciones precarias. Asimismo, el paquete incluía los traslados necesarios, servicios de traducción, gestión documental y un asesoramiento continuo para sortear todos los trámites administrativos requeridos por las autoridades españolas.

El apoyo logístico de la banda no se limitaba a los trámites burocráticos iniciales, sino que se extendía al periodo previo al parto. Los detenidos se encargaban de acompañar a las clientas a los centros de salud y hospitales de la zona, asegurándose de que la fase final del embarazo y el nacimiento estuvieran controlados por su red. Una vez que se producía el alumbramiento, instruían a las madres sobre los pasos exactos para explotar el nacimiento de los menores y solicitar rápidamente las autorizaciones de residencia que les permitirían permanecer de manera legal en España.

Para apuntalar todo este fraude legal, la red recurría sistemáticamente a la falsedad documental. Los investigadores han constatado la utilización fraudulenta de contratos de arrendamiento totalmente ficticios, elaborados con el único fin de aparentar que las gestantes residían de forma efectiva en inmuebles de la provincia. Con estos documentos falsos formalizaban empadronamientos irregulares, logrando acreditar una residencia inexistente que resultaba indispensable para acceder a los ansiados beneficios administrativos vinculados a la política de extranjería.

Además de las infracciones contra la normativa migratoria, a los implicados se les investiga por un supuesto delito de coacciones. Las pesquisas han revelado que llegaron a impedir el acceso de otros arrendatarios a las viviendas que controlaban, tratando de forzar su desalojo inmediato y reclamándoles dinero al margen de cualquier procedimiento legal. Hasta el momento hay dos personas arrestadas, acusadas de favorecimiento de la inmigración irregular, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y coacciones. Las diligencias han pasado a disposición del Tribunal de Instancia de Villarcayo, mientras la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.