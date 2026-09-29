Piden "justicia" para el senegalés con 12 detenciones abatido al intentar apuñalar a una ertzaina

La muerte de Babacar Welle, un ciudadano senegalés de 46 años que falleció este lunes tras recibir un disparo de un agente de la Policía Local de Hondarribia cuando intentaba agredir con un cuchillo a una agente de la Ertzaintza, ha conmocionado a esta localidad guipuzcoana. El suceso ha dejado también una sensación de fracaso social e institucional, especialmente entre la comunidad senegalesa, muy arraigada en el municipio.

Los hechos ocurrieron después de que Welle amenazara con un arma blanca a varias personas que se encontraban en un establecimiento hostelero de Hondarribia. Varias dotaciones de la Policía Local y de la Ertzaintza acudieron al lugar e intentaron que depusiera su actitud, pero el hombre terminó intentando herir en varias ocasiones a una agente de la Ertzaintza, perteneciente a la comisaría de Irun.

Ante la agresión, un agente de la Policía Local utilizó su arma reglamentaria para repeler el ataque. Una vez efectuado el disparo, los agentes auxiliaron al herido hasta la llegada de los servicios sanitarios, que continuaron con las maniobras de reanimación sin poder evitar su fallecimiento en el lugar.

Una muerte que genera preguntas en Hondarribia

El Departamento vasco de Seguridad ha señalado que Welle contaba con doce detenciones previas y diez investigaciones anteriores. Su muerte ha provocado una profunda conmoción en Hondarribia, donde existe una importante comunidad senegalesa, integrada desde hace décadas en la vida del municipio y vinculada principalmente al sector de la pesca.

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha expresado este martes su «profundo pesar y tristeza» por lo ocurrido y ha reconocido una sensación de «fracaso» tanto social como institucional. Hondarribia ha presenciado cómo su regidor ha señalado que, en su opinión, la situación «probablemente» podría haberse evitado.

«Considero que si hubiésemos trabajado en común con anterioridad era una situación que probablemente se podía haber evitado», ha afirmado el alcalde, que ha reclamado una reflexión sobre la respuesta que se ofrece ante situaciones de especial vulnerabilidad.

La comunidad senegalesa pide justicia

La comunidad senegalesa de Hondarribia ha sido una de las más afectadas por el fallecimiento. Este martes, numerosos ciudadanos se han concentrado para expresar su dolor por la muerte de Welle y mostrar su apoyo a su familia.

A la concentración se han sumado vecinos de la localidad, el cónsul de Senegal y representantes de la corporación municipal de Hondarribia. Fuentes próximas al fallecido han explicado que sus compatriotas pretendían no solo reclamar «justicia» para Babacar, sino también acompañar a sus familiares.

El suceso ha generado especial impacto en una comunidad senegalesa que lleva décadas asentada en la localidad y cuya presencia está estrechamente vinculada al trabajo en el sector pesquero.

La Ertzaintza investiga los hechos

La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo, de acuerdo con el protocolo de competencias y transparencia establecido por el Departamento vasco de Seguridad.

Por el momento, la investigación deberá determinar la secuencia exacta de los acontecimientos y las circunstancias en las que el agente de la Policía Local hizo uso de su arma reglamentaria para repeler la agresión contra la agente de la Ertzaintza.

La muerte de Babacar Welle deja así abiertas distintas preguntas en Hondarribia, mientras familiares, amigos y miembros de la comunidad senegalesa afrontan la pérdida y las autoridades tratan de esclarecer lo sucedido.