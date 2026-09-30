Hallan un cadáver sin cabeza, manos ni pies flotando en la costa de Sagunto

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver frente a la costa de Sagunto (Valencia). El cuerpo, que se encuentra en avanzado estado de descomposición, no tiene cabeza, manos ni pies. Los agentes trabajan para identificar al fallecido.

El cadáver fue localizado este pasado lunes por la tarde por una embarcación recreativa que navegaba por la zona. Tras avistarlo, sus ocupantes dieron el aviso a las autoridades.

Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia acudió al lugar y trasladó el cuerpo hasta su base, situada en las dependencias del Club Náutico de Valencia.

La investigación se centra ahora en averiguar la identidad del hombre. Para ello, según ha avanzado el diario Las Provincias, especialistas del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabajan junto a médicos forenses del Instituto de Medicina Legal en la toma de muestras de ADN y su comparación con perfiles genéticos de personas desaparecidas.

La Guardia Civil ha informado del hallazgo este miércoles. El cuerpo, que tampoco llevaba ropa, continúa pendiente de identificación.