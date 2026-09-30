Muere una mujer en un accidente de parasailing por negligencia del patrón

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de un accidente náutico ocurrido el pasado 10 de agosto en Benidorm. El siniestro tuvo lugar mientras dos personas participaban en una actividad recreativa conocida como parasailing, que consiste en volar sujeto a un paracaídas especial que es remolcado a gran velocidad por una embarcación motora.

El suceso se desencadenó cuando, en un momento determinado del trayecto, el cable de remolque se rompió. Como consecuencia de este fallo, los dos ocupantes que volaban en modalidad de tándem quedaron a merced del viento, siendo arrastrados violentamente hasta impactar contra el mar. El violento choque provocó el fallecimiento de una mujer de 66 años, mientras que su acompañante, un hombre de 47 años, sufrió diversas lesiones de distinta consideración.

Mal tiempo

Entre las principales líneas de trabajo, los investigadores analizaron detalladamente las condiciones meteorológicas en la zona en el momento del vuelo. Según han podido constatar, se estaba produciendo un empeoramiento del tiempo caracterizado por una fuerte tormenta y rachas de viento intensas, factores que resultan determinantes para la seguridad de este tipo de prácticas deportivas al aire libre.

Además de las causas meteorológicas y mecánicas, la investigación centró sus indagaciones en aclarar quién estaba realmente al mando de la lancha. En un primer momento, una persona vinculada a la empresa organizadora se identificó ante las autoridades como el patrón de la embarcación. Sin embargo, el avance de las diligencias permitió descubrir que esta declaración era falsa. El individuo terminó admitiendo que no era él quien pilotaba la nave cuando se produjo la rotura, señalando a otro compañero de trabajo como el verdadero responsable de la travesía.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes verificaron que el trabajador señalado contaba con la titulación necesaria y la formación exigida para ejercer como patrón. No obstante, se descubrió una grave irregularidad administrativa: esta persona no figuraba como enrolada en la empresa durante la jornada del suceso.

Por todos estos hechos, las autoridades han procedido a investigar formalmente a ambos individuos. El verdadero piloto de la lancha se enfrenta a acusaciones por los presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones. Por su parte, el individuo que mintió inicialmente en su declaración está siendo investigado por un delito de encubrimiento, al intentar proteger la identidad del infractor. Todas las diligencias practicadas han sido ya remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm, que será la encargada de depurar las responsabilidades penales pertinentes.