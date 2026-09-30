Rechazan rebajar la prisión a un estafador obrero ludopata que se gastó 13.000 euros de su botín en un salón de juego

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha rechazado rebajar más la condena de 21 meses de prisión a un jugador con ludopatía que estafó 15.700 euros a un matrimonio que contrató unas obras de reforma en su chalé de Vigo. Tras adelantar miles de euros, la pareja apenas vio iniciada la obra. El implicado alegó que estaba considerado un jugador compulsivo y, según él, se gastó 13.000 euros del botín en un salón de máquinas recreativas y apuestas. Por tal motivo, solicitó rebajar su pena de prisión o absolverlo.

Sin embargo, el TSJG no encuentra resquicio en la prueba que les permita ir más allá de lo razonado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a la vista de que solo cuenta con dos datos: un informe de una asociación privada emitido en el año 2017 en el que se le cataloga como jugador compulsivo, sin que se conozca su evolución desde el año 2015 en que cesó el tratamiento, y la constatación de que entre febrero y abril de 2023 se gastó algo más de trece mil euros en una sociedad que organiza apuestas diversas y gestiona máquinas recreativas.

Estos datos, dice el TSJG, que dejan un cierto margen valorativo, permiten, con una valoración favorable al reo, apreciar la atenuante por analogía porque no hay una constancia firme de que el impulso adictivo disminuyera de manera especialmente grave y significativa sus capacidades volitivas a la hora de pergeñar la maquinación engañosa. "No se puede, pues, otorgar la consideración de atenuante cualificada: no se acredita que delinquiera para proveerse de fondos o si jugó porque los tenía", afirma el TSJG.

La Audiencia Provincial de Pontevedra vio probado que el jugador compulsivo y dos cómplices en febrero de 2023 se ampararon en la existencia de dos empresas de reformas para realizar obras en un domicilio de Vigo. Para ello pactaron un precio inicial de 38.720 euros que luego fue incrementado por la adición de nuevas partidas de obra.

El cliente, tras la aceptación del presupuesto, abonó en concepto de adelanto a cuenta del precio un total de 15.700 euros mediante una entrega en efectivo de 700 euros y cinco transferencias bancarias (una de 12.000 euros y cuatro de 750 cada una), todas ellas realizadas entre los meses de febrero y marzo del 2023 a la cuenta.