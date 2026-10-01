Detenido en Barcelona un prófugo reclamado en Noruega por liderar una red de explotación sexual

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes en Barcelona a un hombre de 44 años al que le constaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) vigente emitida por las autoridades de Noruega que relacionaba al hombre con una red criminal de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y con el proxenetismo.

Según la investigación de las autoridades noruegas, el hombre formaba parte de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuyas víctimas carecían de vinculación previa con Noruega, no hablaban noruego y tenían un conocimiento muy limitado del inglés, informa la policía catalana en un comunicado este jueves.

Además, las víctimas no disponían de una red de apoyo en el país, recursos económicos propios ni vivienda y algunas tenían hijos o familiares cercanos en su país de origen que dependían económicamente de ellas.

🚨 Dispositiu internacional coordinat per Europol i @Eurojust contra el grup de ransomware KillSec. Fem dues entrades a Alacant i detenim amb @guardiacivil un menor d'edat per la seva presumpta relació amb l'organització criminal, dedicada a perpetrar ciberatacs i extorsions. pic.twitter.com/90d3MNDFnk — Mossos (@mossos) October 1, 2026

Los hechos investigados habrían ocurrido principalmente entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 en la localidad de Lillestrom y en otras poblaciones del sudeste de Noruega y las autoridades noruegas atribuyen al detenido la explotación o captación de varias mujeres para ejercer la prostitución o prestar otros servicios sexuales.

La organización captaba a las mujeres, las transportaba, les proveía alojamiento y daba publicidad de los servicios sexuales y los comercializaba y, además, los investigados establecían las condiciones en las que las mujeres debían ejercer la prostitución y conseguían los apartamentos en los que se prestaban los servicios sexuales.

Hasta 28 años de pena

Los hechos investigados pueden comportar para el detenido penas que, acumuladas, alcanzan los 28 años de cárcel, de los que 16 corresponden a los delitos relacionados con la criminalidad organizada, y 12, al proxenetismo.

El intercambio de información entre la policía noruega y los Mossos d'Esquadra permitió situar al fugitivo en Cataluña: el hombre no tenía un domicilio fijo y se alojaba de forma itinerante en diferentes hoteles, que abandonaba a primera hora de la mañana.

Las pesquisas permitieron identificar a una persona de su entorno y se estableció un dispositivo de vigilancia para localizarlo y, durante este dispositivo, los investigadores detectaron en torno a un domicilio un vehículo de alquiler de gama alta relacionado con el hombre.

Los agentes identificaron al reclamado cuando bajó del vehículo y le detuvieron, encontrando en el vehículo varias maletas y efectos personales compatibles con los desplazamientos continuos y las estancias de corta duración en diferentes ubicaciones.

Tras pasar a disposición judicial, el detenido se encuentra a la espera de ser entregado a las autoridades noruegas.