Investigado el dueño de un restaurante turco en Chipiona por la intoxicación de 14 clientes

La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha abierto una investigación oficial contra el responsable de un establecimiento de hostelería, de especialidad turca, situado en la localidad de Chipiona. Las pesquisas policiales se iniciaron tras confirmarse un brote que ha afectado a un total de catorce comensales, quienes presentaron síntomas compatibles con una severa indisposición gástrica poco después de consumir diversos productos elaborados en el citado negocio.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se hicieron cargo de las diligencias tan pronto como tuvieron constancia de las denuncias interpuestas por los ciudadanos afectados a principios del mes de septiembre. Al personarse en el establecimiento para llevar a cabo una exhaustiva inspección ocular y documental, los agentes de la Benemérita descubrieron un escenario alarmante que comprometía de manera directa la salud pública de todos los clientes.

Durante la rigurosa revisión del local, se constató la existencia de numerosas e importantes irregularidades. Entre las más destacadas figuraba la manifiesta ausencia de una correcta trazabilidad de la carne y de otros ingredientes empleados en los menús diarios, un factor absolutamente indispensable para garantizar el origen seguro de cualquier alimento. Asimismo, el sistema de refrigeración de los productos presentaba fallos inaceptables, vulnerando las elementales normativas higiénico-sanitarias que todo negocio del sector debe cumplir de forma estricta.

Para sustentar de manera fehaciente las diligencias policiales, el Seprona solicitó la imprescindible colaboración de los inspectores de la Delegación Provincial de Sanidad. Estos profesionales aportaron informes técnicos detallados y los concluyentes resultados de diversos análisis microbiológicos realizados sobre las muestras de comida recabadas en el propio restaurante. Este trabajo conjunto entre diferentes instituciones permitió certificar documentalmente que el local mantenía unas condiciones deplorables para el tratamiento de productos perecederos.

A la luz de los datos técnicos y científicos aportados por la autoridad sanitaria autonómica, los agentes investigadores concluyeron que se habían producido importantes alteraciones en la preceptiva cadena de frío y en la custodia de las materias primas. Dada la gravedad e intensidad de las infracciones, que trascienden la mera sanción de carácter administrativo, el pasado 29 de septiembre se procedió a notificar formalmente al titular del negocio su condición de investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Este tipo de intervenciones subraya la vital importancia de que los mecanismos del Estado de Derecho funcionen con absoluta eficacia para proteger a los ciudadanos frente a la negligencia de quienes operan al margen de la ley. El esclarecimiento de estos hechos ha coincidido de forma paralela con la celebración de la Semana Institucional de la Guardia Civil en Cádiz, un marco en el que se ha hecho especial hincapié en fomentar la estricta protección al consumidor y las garantías de seguridad alimentaria.