Nueve años y medio de prisión para un policía nacional por violar a una menor contactada en Wallapop

La Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede desplazada en la ciudad autónoma de Melilla, ha dictado una sentencia condenatoria contra un funcionario perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía. El tribunal le impone una pena total de nueve años y seis meses de prisión como autor responsable de sendos delitos de violación y corrupción de menores, cometidos contra una adolescente que tenía 17 años en el momento de los hechos. La resolución judicial considera probado que el encausado, de 32 años y carente de antecedentes penales, utilizó un seudónimo para registrarse el 1 de noviembre de 2022 en la conocida aplicación de compraventa Wallapop.

Según la documentación a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, el agente empleó dicho perfil para publicar diversas ofertas laborales fraudulentas y anuncios de variada índole. Entre sus publicaciones se encontraban reclamos como la búsqueda de personal de hostelería, la venta de un patinete o la oferta de servicios de masajista a domicilio. No obstante, el mismo día de su registro incluyó un anuncio en el que requería una niñera, solicitando "sólo gente seria" y ofreciendo más detalles por mensaje privado. Los magistrados concluyen que este reclamo era un mero pretexto para ocultar sus verdaderas intenciones.

A través de dicha plataforma, el procesado estableció contacto con la víctima, nacida en el año 2005 y que buscaba activamente empleo para cuidar niños. La sentencia subraya que el policía conocía perfectamente la edad de la menor. Tras ganarse su confianza y obtener su número de teléfono, trasladó las comunicaciones a la aplicación WhatsApp, operando desde una línea telefónica que no figuraba a su nombre para dificultar su rastreo.

Durante el intercambio de mensajes, la joven estipuló su tarifa en diez euros por hora por las tareas de cuidado infantil. Sin embargo, el encausado eludió la contratación formal argumentando que no necesitaría a la niñera hasta pasados veinte días. Aprovechando la vulnerabilidad económica de la menor, le ofreció dinero a cambio de encuentros íntimos, proponiendo pagos de entre 20 y 30 euros por citas de cuarenta minutos, bajo la estricta condición de mantener el secreto de sus encuentros.

Las comunicaciones adquirieron progresivamente un tono de marcado carácter erótico. Aunque la adolescente respondía con evasivas y nunca aceptó explícitamente las proposiciones sexuales del adulto, ambos acabaron concertando una cita amparada en la excusa de una entrevista para el supuesto trabajo de niñera, encuentro que desembocó en los delitos ahora juzgados.

Por el delito de violación, el tribunal ha impuesto al encausado siete años y medio de prisión, además de la privación del derecho de sufragio pasivo y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros durante un periodo de 12 años. Se añade una inhabilitación de 16 años para ejercer cualquier oficio que implique contacto con menores y cinco años de libertad vigilada.

En cuanto al delito de corrupción de menores, la condena suma otros dos años de cárcel, con restricciones adicionales de acercamiento e inhabilitaciones complementarias. Además, la resolución ordena el decomiso del vehículo del acusado, escenario donde se perpetró la violación, y le impone el pago de las costas procesales. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.