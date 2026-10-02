Anulan la condena a la mujer que apuñaló a su marido 10 veces por una "pérdida de control"

El Tribunal de Apelaciones de Irlanda del Norte anuló este viernes la condena por asesinato impuesta a una mujer que apuñaló a su marido y alegó en su defensa que sufrió una pérdida de control temporal por los abusos sufridos durante años.

Julie Ann McIlwaine, de 35 años y que cumplía un mínimo de 12 años de cárcel, reconoció durante el primer juicio que mató a su esposo, James Joseph Crossley (38), en su domicilio de Belfast en 2022, pero se declaró inocente del cargo de asesinato.

La juez de la corte de apelaciones, Siobhan Keegan, consideró hoy que aquel jurado recibió instrucciones incorrectas sobre el criterio legal que debía aplicar para valorar una defensa construida sobre el argumento de la citada pérdida de control temporal.

"No podemos estar seguros de que la condena pueda sostenerse", señaló la magistrada al leer una decisión que fue escuchada, entre lágrimas, por McIlwaine desde la cárcel de Hydebank a través de videoconferencia, según informó la cadena pública BBC.

La Fiscalía norirlandesa dispone ahora de dos semanas para decidir si solicita la celebración de un nuevo juicio.

Durante el primer juicio, quedó probado que McIlwaine apuñaló en marzo de 2022 a Crossley hasta diez veces en el pecho y el abdomen mientras dormía junto al hijo pequeño de la pareja en el domicilio de la mujer del oeste de la capital norirlandesa.

En esos momentos, el marido se encontraba en libertad bajo fianza por un presunto caso de violencia machista y tenía una orden de alejamiento, si bien ambos habían retomado la relación cuando se produjo el crimen.

La Fiscalía sostuvo durante aquel proceso que McIlwaine había tomado decisiones racionales que demostraban que mantenía el control de sus actos, en referencia al hecho de que la pareja había vuelto a convivir de mutuo acuerdo. En este contexto, el jurado, por unanimidad, la declaró en octubre de 2024 culpable de asesinato.

La defensa recurrió la condena al alegar que el juez había dado instrucciones erróneas al jurado y que el veredicto contradecía el peso de las pruebas aportadas por expertos.

Dos psiquiatras forenses indicaron en el recurso de apelación que un jurado correctamente instruido podía considerar que McIlwaine cumplía los requisitos legales para acreditar la pérdida de control.

Ambos destacaron el impacto psicológico de los abusos prolongados y las respuestas reconocidas en víctimas de relaciones caracterizadas por el control coercitivo. "La apelación prospera y la condena por asesinato queda, en consecuencia, anulada", zanjó hoy la juez Keegan.