Investigan la muerte a tiros con un rifle de un lince ibérico

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de un ejemplar de lince ibérico. El animal, que formaba parte del programa regional de reintroducción de la especie, fue localizado sin vida en un espacio cinegético situado en el término municipal de Tordehumos, en la provincia de Valladolid. La rápida intervención de los agentes medioambientales fue posible gracias al collar de radioseguimiento que portaba el felino, el cual emitió la señal que permitió dar con sus restos en campo abierto.

Tras el levantamiento del cadáver con todas las garantías legales, el cuerpo del animal fue trasladado de inmediato al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid. Allí, el equipo veterinario llevó a cabo las pruebas pertinentes y la necropsia, cuyos resultados han sido concluyentes. Los informes oficiales han determinado que la causa de la muerte fue un disparo efectuado con un arma de fuego larga rayada, concretamente un rifle. El proyectil atravesó la región abdominal del animal, provocando lesiones internas de extrema gravedad, entre ellas la perforación del bazo, que desencadenaron un choque hemorrágico fatal.

El lince ibérico es una de las joyas de la fauna peninsular y en la actualidad se encuentra catalogado en España como especie en peligro de extinción. Debido a este máximo grado de protección legal, cualquier acción que implique su captura, muerte o daño injustificado está tipificada como una infracción muy grave dentro de la actual normativa de conservación de la biodiversidad. El ordenamiento jurídico es claro al respecto y la legislación vigente contempla severas responsabilidades administrativas y penales para aquellos individuos que atenten contra especies protegidas, en defensa del Estado de Derecho y del patrimonio natural.

Dada la magnitud y la gravedad de los hechos confirmados por los técnicos autonómicos, el Servicio Territorial ha procedido a informar de manera oficial a la Comandancia de la Guardia Civil. En concreto, es el Servicio de Protección de la Naturaleza el encargado de liderar las diligencias policiales. Asimismo, se ha puesto el suceso en conocimiento del titular del aprovechamiento cinegético donde fue hallado el ejemplar, con el objetivo de recabar cualquier testimonio o pista que facilite la identificación de los responsables presentes en la zona durante la jornada en la que se produjo el abatimiento.

En estos momentos, los agentes medioambientales de la administración autonómica trabajan en estrecha colaboración con los efectivos del Seprona. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación con el firme propósito de esclarecer el suceso, identificar al autor material del disparo y depurar todas las responsabilidades legales que de este acto delictivo pudieran derivarse. La protección de nuestra biodiversidad sigue siendo una prioridad y este episodio subraya la necesidad de aplicar la ley con rigor ante cualquier vulneración.