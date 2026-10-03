Encuentran muertos a dos hermanos con signos de violencia en su casa de Castroverde

La Guardia Civil ha encontrado los cadáveres de dos hermanos, un hombre y una mujer, en una vivienda de Castroverde (Lugo) y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de las muertes. Los cuerpos fueron localizados este sábado en la casa en la que ambos residían.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Lugo a EFE, la mujer fue encontrada en una cama con varias heridas de arma blanca, que, según la información publicada por La Voz de Galicia, podrían haber sido causadas con un cuchillo de cocina. Su hermano apareció muerto en una fosa séptica situada en el exterior de la vivienda.

Una trabajadora del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) fue quien dio la alerta alrededor de las nueve de la mañana, según La Voz de Galicia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, ambulancias del 061 y los Bomberos del parque comarcal de Sarria.

La Guardia Civil no ha confirmado qué líneas de investigación mantiene abiertas ni ha informado sobre las circunstancias concretas en las que se produjeron las dos muertes.

Vivían juntos

Según La Voz de Galicia, los hermanos tenían entre 60 y 70 años, vivían juntos en la parroquia de Santa María de Agustín y no se conocían problemas de convivencia entre ambos. Se encontraban jubilados y habían trabajado junto a sus padres en la granja familiar.

Los vecinos citados por La Voz de Galicia han expresado su sorpresa por lo ocurrido y han asegurado que los hermanos mantenían una buena relación. Vivían solos desde hacía más de ocho años, cuando fallecieron sus padres, y recibían asistencia municipal a través del Servicio de Ayuda en el Hogar. El periódico recoge que la mujer tenía una discapacidad física e intelectual y que su hermano se encargaba de cuidarla.

Las primeras pesquisas descartarían la participación de terceras personas y plantearían como hipótesis que el hombre pudo matar a su hermana y posteriormente quitarse la vida. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por la Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió.