Un total de once personas han resultado heridas como consecuencia del derrumbe de un establecimiento de hostelería ocurrido este sábado en San Vicente de la Sonsierra, municipio de La Rioja. El suceso ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias para atender a las víctimas que habían quedado atrapadas en el interior del recinto tras producirse el colapso de la estructura.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en La Rioja, las alarmas saltaron en torno a las 5:25 horas de la madrugada. En ese momento, el servicio de emergencias recibió un aviso alertando de que entre veinticinco y treinta personas no podían abandonar el local a causa de la caída de numerosos cascotes que bloqueaban las salidas. Las primeras informaciones apuntaban a que el suelo del recinto había cedido, pero posteriores evaluaciones sobre el terreno confirmaron que lo que se había venido abajo era el techo del inmueble.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato varias dotaciones para socorrer a los damnificados. La Guardia Civil fue de las primeras en personarse y constató la existencia de once heridos con pronóstico de diversa consideración. Los equipos médicos atendieron a las víctimas en el propio lugar y determinaron el traslado de los casos que requerían una mayor evaluación clínica.

De este modo, seis de los afectados fueron evacuados en ambulancia hasta el Hospital Universitario San Pedro, situado en la ciudad de Logroño, a unos treinta y cinco kilómetros del punto donde se produjo el siniestro. Otros dos heridos fueron derivados al centro de salud del municipio de Haro, localidad ubicada a apenas once kilómetros de distancia, para recibir asistencia sanitaria de carácter más leve.

El operativo de rescate y seguridad ha contado con la participación de cuatro patrullas del Instituto Armado, así como de dos ambulancias tripuladas por un equipo compuesto por ocho profesionales sanitarios. Por su parte, los efectivos de bomberos se movilizaron con dos camiones, un vehículo todoterreno y dos furgones de intervención rápida para acometer los trabajos estructurales necesarios.

Durante las horas siguientes al siniestro, los equipos de extinción y rescate se han centrado en realizar labores de desescombro y en apuntalar el edificio dañado para garantizar la seguridad del perímetro y evitar posibles derrumbes secundarios. Del mismo modo, los servicios de emergencia efectuaron varias batidas por el interior de las instalaciones hundidas con el objetivo fundamental de comprobar de forma exhaustiva si quedaba alguna persona atrapada bajo las ruinas antes de dar por finalizada la fase crítica de la intervención.