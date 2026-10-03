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Un nuevo seísmo de 3,1 grados en Cúllar Vega vuelve a sacudir Granada

El temblor, localizado a escasa profundidad, no ha provocado daños materiales ni heridos en la comarca según los servicios de emergencia.

LD/Agencias
El temblor, localizado a escasa profundidad, no ha provocado daños materiales ni heridos en la comarca según los servicios de emergencia.
imagen de archivo de un terremoto en granada | Cordon Press

Un terremoto de 3,1 grados de magnitud y epicentro en Cúllar Vega (Granada) ha sido sentido la tarde de este sábado en Granada capital y algunos municipios del área metropolitana.

Según el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo, de cinco kilómetros de profundidad, se ha registrado a las 19:05 horas.

El centro coordinador de emergencias 112 ha recibido de momento un par de llamadas de Granada capital y Vegas del Genil alertando del temblor, sin que consten daños personales ni materiales.

Este movimiento se suma a la serie sísmica activa desde el pasado 15 de agosto, que en los primeros días causó daños y desalojos en la capital y otros municipios del área metropolitana y que desde las últimas semanas ha ido decreciendo, con terremotos ya de menor intensidad y cada vez más espaciados en el tiempo.

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