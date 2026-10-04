Detenido el conductor que huyó tras el accidente de Teruel en el que murieron dos mujeres

La Guardia Civil ha detenido este domingo al conductor del vehículo implicado en el accidente ocurrido de madrugada en la N-330, en Villel (Teruel), en el que murieron dos mujeres de 40 y 43 años. El hombre abandonó inicialmente el lugar del siniestro y posteriormente contactó con los servicios de emergencia para comunicar dónde se encontraba.

La detención se produjo a las 16:15 horas, cuando fue localizado a unos 20 kilómetros del punto del accidente. El conductor permanece ingresado en el Hospital Obispo Polanco de Teruel en calidad de detenido, después de ser trasladado por presentar dolor en el costado derecho y en la clavícula.

El vehículo se salió de la carretera

El accidente tuvo lugar sobre las 00:15 horas en el punto kilométrico 281,760 de la N-330, en el término municipal de Villel. El vehículo se salió de la vía y dio varias vueltas de tonel.

Las dos ocupantes fallecidas, vecinas de Teruel y Villel, respectivamente, quedaron atrapadas en el interior. Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel tuvieron que intervenir para excarcelar sus cuerpos y realizar labores de prevención de riesgos.

En el dispositivo participaron un oficial y tres bomberos de la Diputación, además de efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

Negativo en alcohol y drogas

Las pruebas practicadas al conductor tras su localización dieron resultado negativo tanto en alcohol como en drogas. La tasa de alcoholemia fue de 0,0.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar qué ocurrió antes y después de la salida de vía. La Unidad de Investigación de Siniestros de Teruel, junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se encarga de las diligencias.