Detenido un pakistaní en Palma tras golpear con una barra de hierro a un menor

La Policía Nacional ha detenido al propietario de una tienda de alimentación de Palma por supuestamente agredir con una barra de hierro a un menor de edad tras acusarle de haber robado.

Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue requerida por el 091 para que se dirigiera hasta una calle del barrio de Son Gotleu, donde se había recibido la alerta del botón de atraco del interior de un establecimiento.

Las patrullas fueron requeridas por un trabajador del comercio que explicó que habían entrado en la tienda un joven y una mujer que, al parecer, habían robado algo del interior, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Mientras el trabajador informaba a los agentes, se personó en el local un hombre en un elevado estado de agitación y nerviosismo que comenzó a insultar y amenazar al trabajador, llegando a manifestar que iba a pegarle fuego a la tienda con él dentro.

Los agentes contuvieron al hombre, que resultó ser el padre del menor agredido, que había sido trasladado hasta un centro médico de la zona tras ser supuestamente golpeado por el dueño, de origen pakistaní, con una barra de hierro en la cabeza.

Los agentes realizaron varias batidas por las calles adyacentes al lugar de los hechos, localizando a los pocos minutos al presunto autor de las lesiones.

Este confirmó los hechos, aunque dijo que la víctima también le habría agredido. Finalmente, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.