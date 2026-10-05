Condenado a 7 años el tutor que abusó de su alumno y utilizó sus prácticas para chantajearle

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a siete años y medio de prisión a un tutor de prácticas que abusó sexualmente en dos ocasiones de un alumno de Formación Profesional al que tenía bajo su responsabilidad. El tribunal considera probado que el acusado se aprovechó de su posición como superior y de que de él dependía la evaluación de las prácticas necesarias para que el estudiante pudiera obtener su titulación.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera y contra la que cabe recurso de apelación, establece además 15 años de alejamiento e incomunicación respecto de la víctima y una indemnización de 9.000 euros por responsabilidad civil y daños morales.

El tutor tenía responsabilidad sobre sus prácticas

El acusado trabajaba en una empresa de informática y desde marzo de 2022 ejercía como tutor de prácticas de un alumno que cursaba un ciclo formativo en un instituto de Almería.

El tribunal considera que esta relación de superioridad tuvo un papel determinante en los hechos. El tutor era el responsable de las calificaciones de las prácticas, que el estudiante necesitaba superar para completar sus estudios y acceder posteriormente al mercado laboral.

El primer episodio tuvo lugar el 19 de abril de 2022, cuando ambos se encontraban solos en la sala de servidores de una escuela de música. Según los hechos probados, el acusado cerró la puerta con llave y dijo al estudiante que le iba a "poner a prueba".

A continuación, le hizo entender que tendría que acceder a sus pretensiones sexuales si quería aprobar y le indicó que, de hacerlo, obtendría determinados privilegios durante las prácticas.

La sentencia señala que el acusado se aproximó entonces al alumno con ánimo sexual y que este vio restringida su libertad sexual ante los requerimientos de su superior. El tribunal considera que el tutor hizo valer "su condición y posición privilegiada de tutor", aunque no aprecia el empleo de violencia.

El segundo episodio ocurrió al día siguiente

La situación se repitió al día siguiente, esta vez en el domicilio del acusado. El tribunal considera acreditado que volvió a mantener relaciones sexuales con el alumno después de insistirle para ello.

En este segundo episodio, la víctima manifestó en repetidas ocasiones su negativa a mantener relaciones, aunque la sentencia descarta que existiera un contexto intimidatorio en sentido estricto.

El estudiante abandonó posteriormente las prácticas y necesitó tratamiento psicológico y psiquiátrico a raíz de los hechos.

Durante el juicio, el acusado reconoció que había mantenido relaciones sexuales con el alumno en dos ocasiones, pero negó que hubieran existido coacciones. Sostuvo que previamente había habido un "coqueteo" entre ambos y explicó que incluso le había enviado por WhatsApp una fotografía de carácter sexual.

El tribunal da credibilidad al alumno

La Audiencia Provincial considera acreditada la falta de consentimiento a partir de la declaración de la víctima, que mantuvo la misma versión desde que presentó la denuncia hasta su comparecencia en el juicio.

El estudiante explicó que se sintió intimidado y coaccionado porque el acusado era su superior y quien tenía la responsabilidad sobre sus prácticas. Según su testimonio, accedió por "miedo o temor".

Tras el primer episodio, aseguró que se quedó en "shock" y "sin saber reaccionar". En el segundo, manifestó que se opuso a mantener relaciones, pero que continuó sintiéndose presionado por las alusiones del acusado a su capacidad para evaluar las prácticas.

La declaración del alumno contó además con otros elementos de corroboración. La directora del centro educativo explicó que el estudiante abandonó las prácticas alegando que "había pasado algo grave" y que posteriormente conoció lo ocurrido a través de la madre.

El tribunal considera que este comportamiento resulta difícil de conciliar con la versión de la defensa sobre una relación consentida.

También declaró un amigo del estudiante, al que este había contado los problemas que estaba teniendo con su jefe durante las prácticas. A ello se sumó la exploración psicológica realizada al alumno, que, según la sentencia, no detectó simulación ni exageración de los hechos y constató un trastorno de estrés postraumático compatible con una agresión sexual.