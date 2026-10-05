Dimite una concejal del PP en Ibiza tras la detención de su marido en una operación antidroga

La concejala del PP en Ibiza Ana Ferrer Prohías ha renunciado este lunes a su acta en el Ayuntamiento tras la detención de su marido en el marco de una operación antidroga contra una organización que presuntamente blanqueaba beneficios del narcotráfico en inmuebles de lujo.

Las informaciones publicadas no vinculan con los hechos investigados a Ferrer, que comenzó la legislatura como concejala de Deportes, aunque en 2024 dejó estas competencias alegando motivos personales. Desde entonces continuaba como edil, asistía a los plenos y era vicepresidenta de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes.

La detención del marido de Ferrer se conoció el viernes cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil informaron de una operación antidroga en la que fueron detenidas 27 personas. Entre los detenidos figuraba el esposo de la concejal.

La investigación permitió descubrir un entramado empresarial presuntamente destinado a canalizar los beneficios obtenidos del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario mediante inversiones en urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid. La operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles, entre ellos 16 villas de lujo.

El alcalde pide prudencia

Tras conocerse la dimisión de la edil, el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha señalado este lunes que su marcha es "una cuestión familiar, personal" y ha pedido "prudencia" al respecto. En declaraciones a los medios de comunicación, Triguero ha señalado que la pasada semana habló con Ferrer, quien le transmitió parte de la información que conocía en ese momento. Entonces, se acordó su dimisión como concejala en el Ayuntamiento.

Tras presentarla por escrito, se inician ahora unos trámites que serán "largos" puesto que debe ir a pleno. En principio, Ferrer será sustituida en el cargo por quien ocupaba en la lista electoral el siguiente puesto. Triguero ha lamentado que esta situación está afectando tanto a Ferrer como a sus hijos, por lo que ha pedido "prudencia" hasta que haya una sentencia firme y se conozca toda la verdad. Además, "ni la propia Ferrer sabe la magnitud de la cuestión", ha afirmado.