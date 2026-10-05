Incautan más de 220 kilos de droga en el mayor laboratorio clandestino de Navarra

La Policía Foral y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación, adulteración, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, principalmente speed, en el marco de la Operación Malandrona-Nautilus. La investigación, iniciada en octubre de 2025, se ha desarrollado en diez fases y ha incluido 19 entradas y registros en Navarra y Guipúzcoa.

El operativo se ha saldado con 20 personas detenidas, 19 de nacionalidad española y una holandesa. Diez de ellas han ingresado en prisión provisional. Los agentes han intervenido más de 220 kilos de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas 192,375 kilos de speed, además de miles de pastillas de éxtasis.

Una investigación que comenzó en Tudela

La investigación comenzó en octubre de 2025 a partir de informaciones obtenidas en operaciones anteriores. El análisis conjunto permitió detectar una organización asentada principalmente en Navarra y dedicada al tráfico de drogas.

Las primeras actuaciones se desarrollaron en Tudela, donde residía una de las personas consideradas principales responsables del entramado. A partir de ahí, los investigadores fueron identificando conexiones entre los distintos integrantes y los lugares utilizados para almacenar, preparar y adulterar las sustancias.

Las diez fases de la operación se extendieron por distintas localidades de Navarra y Guipúzcoa. Los agentes localizaron inmuebles destinados al almacenamiento y preparación de las drogas hasta llegar al lugar donde se fabricaban las sustancias sintéticas.

Un laboratorio en Rada

La investigación llevó a los agentes hasta una vivienda de Rada (Navarra) que había sido acondicionada como laboratorio. El inmueble disponía de diferentes espacios y equipos destinados a las distintas fases de elaboración.

Según la investigación, existía un reparto de funciones. Las personas vinculadas al laboratorio preparaban recipientes, bolsas de envasado, batidoras, elementos de medición y las sustancias necesarias para la producción.

Un químico de origen neerlandés era trasladado hasta el laboratorio para realizar el proceso de elaboración. Los investigadores determinaron que permanecía allí el tiempo necesario para completar cada producción. Cuando los agentes detectaron que se estaba realizando una nueva fabricación, establecieron un dispositivo que permitió entrar en el inmueble y detener a cinco personas relacionadas con esta fase.

En el registro se incautaron 103,180 kilos de speed y 9,8 litros de anfetamina líquida, además de 75 litros de metanol, 24 kilos de cafeína y 20 litros de ácido sulfúrico. También fueron intervenidas envasadoras, termoselladoras, básculas, recipientes y batidoras industriales.

Según los datos de la investigación, se trata del mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas localizado hasta la fecha en Navarra. La organización producía bajo demanda, con partidas de entre 50 y 400 kilos de speed.

Más de 192 kilos de speed intervenidos

Las distintas fases permitieron decomisar cantidades crecientes de esta sustancia. En las primeras actuaciones se intervinieron 15,375 kilos de speed, seguidos de 9,852, 16,171 y 46,692 kilos. A estas cantidades se sumaron los 103,180 kilos encontrados durante el desmantelamiento del laboratorio de Rada, hasta alcanzar los 192,375 kilos de speed intervenidos durante la operación.

El balance incluye también 11,152 kilos de MDMA, 7,094 kilos de cocaína, 7,428 kilos de hachís, 905 gramos de ketamina, 468 gramos de marihuana, 86 gramos de 2C-B y 15 gramos de heroína, además de 9.695 pastillas de éxtasis.

Los investigadores también se incautaron de anfetamina líquida, precursores y otras sustancias utilizadas en la fabricación y adulteración de drogas.

20 detenidos y 19 registros

En total se realizaron 19 entradas y registros y fueron detenidas 20 personas. Diez ingresaron en prisión provisional tras pasar a disposición judicial. Además de las drogas y sustancias empleadas en su elaboración, los agentes intervinieron dinero en efectivo, cinco vehículos y dos armas.

La investigación ha sido desarrollada conjuntamente por el Grupo de Delitos contra la Salud de la Policía Foral de Navarra y el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, con apoyo de otras unidades de ambos cuerpos y de policías municipales y la Ertzaintza.