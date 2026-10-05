Muere un trabajador atropellado por una carretilla en una empresa de Betanzos

Un trabajador ha fallecido este lunes tras ser atropellado por una carretilla mientras se encontraba trabajando en una empresa de Betanzos, en La Coruña.

El accidente se ha producido en una empresa situada en la parroquia de Requián. La alerta ha llegado al 112 Galicia alrededor de las 16:15 horas, cuando se ha informado de que un trabajador había sido arrollado por una carretilla y, en un primer momento, se encontraba atrapado bajo el vehículo.

Ante la gravedad de la situación, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se ha movilizado a los servicios de urgencias sanitarias del 061, además de a los Bomberos de Betanzos, la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil.

Los bomberos han comprobado a su llegada que el trabajador finalmente no estaba atrapado. Los servicios sanitarios desplazados hasta la empresa han intentado reanimarlo, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Según recoge La Voz de Galicia, el trabajador llevaba poco tiempo de vuelta a su puesto después de haber permanecido de baja por un accidente de moto. Al fallecido, natural de Abegondo y residente desde hacía años en Betanzos, le quedaba poco para la jubilación y había estado al frente de una conocida tienda de motos de la localidad.