Mueren 32 personas al estrellarse un avión militar en el sureste de Nigeria

Las autoridades de Nigeria han confirmado a primera hora de este lunes el fallecimiento de la totalidad de los ocupantes de una aeronave perteneciente a su Ejército. Se trata de 32 víctimas mortales que viajaban a bordo de un vuelo de carácter castrense que, por causas que aún se desconocen, acabó precipitándose contra el suelo en las inmediaciones de la base naval de Igbokoda, una localidad situada en la región sureste de la nación africana.

El presidente del país, Bola Ahmed Tinubu, ha emitido un comunicado oficial para lamentar públicamente este grave suceso. En su mensaje, el jefe del Estado confirmó que la tragedia ha segado la vida de "los 25 pasajeros y los siete miembros de la tripulación". El aparato siniestrado es un modelo ATR-42 operado por la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF, por sus siglas en inglés), un turbohélice bimotor habitualmente empleado tanto en misiones de transporte regional como en labores de logística militar.

Las reacciones institucionales no se han hecho esperar. A través de la misma nota oficial, el dirigente ha querido trasladar su "más sentido pésame" a los familiares de los caídos en acto de servicio. Asimismo, ha extendido sus condolencias a todos los oficiales y miembros de la rama aérea, haciendo mención especial al jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el mariscal Sunday Kelvin Aneke. La pérdida de estos efectivos supone un duro golpe para una institución que se encuentra desplegada en múltiples frentes internos a lo largo y ancho del territorio nacional.

En unas palabras que denotan la gravedad del suceso, Tinubu subrayó que "este es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación". El líder nigeriano también quiso honrar la labor diaria de las tropas recordando que el personal de la Fuerza Aérea "arriesga su vida cada día para garantizar la seguridad" frente a las múltiples amenazas que enfrenta el Estado. "Su sacrificio nunca será olvidado", sentenció el político, reiterando su "profunda tristeza" por el desastre aeronáutico de este inicio de semana.

Ante la urgencia de esclarecer lo ocurrido sobre el terreno, la Presidencia ha ordenado a la cúpula militar la apertura "de inmediato" de una "investigación exhaustiva". El objetivo de estas pesquisas oficiales será determinar con exactitud las circunstancias y los posibles fallos mecánicos o humanos que hayan podido precipitar la caída. Además, Tinubu aprovechó la dramática ocasión para felicitar a los mandos por la rápida operación de búsqueda y rescate que se activó nada más saltar las alarmas, elogiando asimismo la celeridad mostrada por los equipos de emergencia del estado de Ondo, demarcación en la que impactó la aeronave.

Según los primeros datos facilitados por los canales gubernamentales, el aparato había despegado desde Ciudad de Benín, capital del estado de Edo, ubicado en la zona meridional de la geografía nigeriana. Su destino final era la populosa urbe de Lagos, el principal polo económico y comercial de la región. Portavoces de la NAF han detallado a la prensa que el vuelo se enmarcaba dentro de una "misión rutinaria". Sin embargo, la aparente normalidad del trayecto se vio truncada repentinamente cuando los radares perdieron la pista del fuselaje, dándose por desaparecido oficialmente a las 9:13 de la mañana, hora local.

Finalmente, ha sido el ministro de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo, quien ha tenido la difícil tarea de rubricar la tragedia a través de sus perfiles en las principales redes sociales. El representante del Gobierno de Nigeria explicó que los servicios de control de tráfico aéreo habían realizado numerosos intentos para restablecer el contacto por radio con la aeronave. Desgraciadamente, una vez constatado que dichas llamadas resultaban completamente "infructuosas", se desencadenó de inmediato el operativo integral que acabaría localizando los restos de la máquina militar y confirmando el peor de los desenlaces posibles para todos sus ocupantes.