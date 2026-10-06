Los médicos exigen a Page más seguridad tras un intento de agresión en el Hospital de Parapléjicos

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha denunciado una nueva agresión a un facultativo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, esta vez en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, "el profesional fue objeto de una agresión verbal acompañada de un intento de agresión física que, afortunadamente, no llegó a consumarse". La agresión, que CESM califica de "totalmente intolerable", se produjo el pasado viernes.

De esta manera, el sindicato ha puesto de manifiesto la necesidad de "disponer de medidas de prevención y protección frente a las agresiones". En este caso, detalla que había personal de seguridad en el centro y una segunda puerta por la que pudo salir el médico, pero considera que "existe un importante margen de mejora en la protección de los profesionales".

"Si esto ocurre en un centro hospitalario que dispone de determinadas medidas de seguridad, la situación resulta todavía más preocupante en otros ámbitos asistenciales. La práctica totalidad de las consultas sanitarias de Castilla-La Mancha cuentan con una única puerta de acceso y salida, y el personal de seguridad es prácticamente inexistente en Atención Primaria, donde además muchos profesionales desarrollan su actividad en solitario", ha señalado el sindicato.

Reclaman más protección

Por ello, CESM reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que revise y actualice las evaluaciones de riesgo frente a las agresiones y refuerce y mejore las medidas de protección allí donde resulten insuficientes, teniendo en cuenta las características de cada centro y puesto de trabajo. "La seguridad de los profesionales no puede depender de circunstancias fortuitas ni de que una situación de violencia no termine teniendo consecuencias más graves", han demandado.

Asimismo, el Sindicato Médico ha reclamado al Gobierno de Emiliano García-Page que, cuando jurídicamente proceda, active los mecanismos sancionadores previstos en la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, "frente a quienes amenacen, insulten o agredan a los profesionales, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder".

"Lo ocurrido el pasado viernes vuelve a demostrar que las agresiones a profesionales sanitarios siguen siendo una realidad y que las medidas de protección deben ser suficientes, eficaces y adecuadas al riesgo", concluyen desde el sindicato, que también ha querido trasladar su apoyo al profesional amenazado. Inmediatamente después de conocer los hechos, CESM contactó con el profesional para asesorarle y ponerse a su entera disposición, tanto para prestarle el apoyo que precise como para acompañarle en las actuaciones que considere oportunas.