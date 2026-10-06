Macabro hallazgo en Lorca: un cadáver con un cuchillo en el pecho y un detenido con sangre

La Policía Nacional ha abierto una investigación por un presunto delito de homicidio tras el hallazgo este martes del cadáver de un hombre, de unos 60-65 años y nacionalidad ecuatoriana, con un cuchillo clavado en el pecho en el barrio de La Viña, en Lorca.

El cuerpo sin vida fue localizado alrededor de las 8:00 horas en el Camino Viejo del Puerto, en una zona situada junto a un gimnasio y unos almacenes. Fue un viandante quien alertó de la presencia de un hombre tendido en la vía pública y aparentemente inconsciente. Desde cierta distancia, el testigo observó lo que parecía ser un cuchillo clavado en el pecho y dio aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios en una ambulancia, aunque únicamente pudieron confirmar el fallecimiento. Tras constatarse la muerte, se activó el protocolo correspondiente y acudieron agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica, además de un médico forense.

Las autoridades mantuvieron la zona bajo investigación durante la mañana. Alrededor de las 11:00 horas se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia, una prueba que permitirá determinar las circunstancias y la causa exacta de la muerte.

El caso ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que trata de reconstruir las horas previas al hallazgo y determinar qué ocurrió en el Camino Viejo del Puerto.

Analizan el cuchillo y las cámaras de seguridad

El arma encontrada clavada en el cuerpo constituye una de las principales piezas de la investigación. El cuchillo ha quedado bajo custodia de la Policía Científica, que analizará el objeto en busca de huellas y otros vestigios que puedan aportar información sobre lo sucedido.

Los investigadores también trabajan en la localización y revisión de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Las grabaciones podrían ayudar a establecer quién estuvo en la zona durante las horas previas al descubrimiento del cadáver y aportar información sobre los últimos movimientos de la víctima.

En estos primeros momentos, los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis y no descartan ninguna posibilidad, incluida la del suicidio, mientras esperan los resultados de las diligencias policiales y de la autopsia.

Un hombre ensangrentado, detenido

Durante las primeras actuaciones policiales, los agentes que peinaron los alrededores localizaron a un hombre que presentaba restos de sangre. Ante esta circunstancia, procedieron a su detención para determinar si guarda alguna relación con la muerte.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se ha establecido de forma definitiva la implicación del arrestado en los hechos. Los agentes deberán determinar el origen de la sangre y contrastar los indicios encontrados con el resto de las pruebas recopiladas en la zona.

La Policía Nacional continúa ahora con las pesquisas para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existe alguna relación entre el hombre detenido y el fallecido. Los resultados de la autopsia, el análisis del arma y las imágenes de las cámaras de seguridad serán claves para avanzar en la investigación.